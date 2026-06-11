Квартира в Киеве, не одно люксовое авто и 'блатные' номера: каким состоянием разжился Тарас Цимбалюк на пике карьеры и после 'Холостяка'

Съемки в большом количестве кинопроектов и участие в романтическом реалити-шоу "Холостяк-14" заметно отразилась на состоянии украинского актера Тараса Цимбалюка. За последние несколько лет он приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Киева, а также сменил не одно люксовое авто.

Видео дня

Более того, не отказал себе знаменитость и в "блатных" номерах, за которые отдал сотни тысяч гривен. Об этом OBOZ.UA стало известно из данных реестра.

В июле 2025 года Тарас Цимбалюк стал владельцем квартиры в Подольском районе Киева. Он приобрел недвижимость площадью 47,3 квадратных метра.

В феврале того же года актер обзавелся Range Rover Velar 2019 года выпуска. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке оценивают в среднем в 35 555 долларов (примерно 1 603 000 гривен). Немного статусности транспортному средству Цимбалюк решил добавить благодаря номерам с комбинацией цифр "6111", которая, по данным ГСЦ МВД, стоит 18000 грн.

А вот после участия в 14-м сезоне проекта "Холостяк" знаменитость разжился еще одним авто. В январе 2026-го Тарас Цимбалюк приобрел Range Rover Sport 2023 года выпуска. Средняя стоимость автомобиля на маркетплейсах составляет $144 000 (около 6 491 400 грн). Актер украсил и свой второй Range Rover "блатными" номерами – "0005", которые стоят 60 000 грн.

Кстати, хотя Тарас Цимбалюк и часто меняет автомобили, далеко не является примерным водителем. Звезда имеет не один штраф за нарушение правил дорожного движения. В ДТП актер попадал и на Пасху в этом году. Возле жилого комплекса "Варшавский" столкнулись три автомобиля Hyundai, Mazda и Land Rover, а на месте аварии заметили Тараса Цимбалюка. Со временем звезда подтвердил, что действительно попал в ДТП вместе с товарищем, но заверил: за рулем был не он.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скрывает особняк "мажора" Тимура Хромаева под Киевом, который достался ему от отца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!