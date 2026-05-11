'Осталась в сознании, но ослаблена'. Как выглядит жена Юрия Рыбчинского, перенесшая инсульт

Сын Юрия Рыбчинского, поэт и композитор Евгений Рыбчинский, сообщил, что его мама Александра Ивановна в этом году перенесла инсульт. По его словам, для семьи это стал непростой период, однако женщина смогла пережить тяжелый удар.

О ее состоянии он рассказал в День матери (10 мая), опубликовав в Instagram семейные фотографии и посвятив ей трогательное сообщение.

"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена. Чрезвычайно крутая женщина! Во всех смыслах. В успехе моего легендарного отца ее значение невозможно переоценить. Она была и остается настоящей Музой и Берегиней. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка", – написал Евгений Рыбчинский.

Композитор также показал новые семейные фото, на которых Александра Ивановна позирует вместе с родными.

Юрий и Александра Рыбчинские состоят в браке уже более 57 лет. Они официально поженились 1 апреля 1969 года, а в том же году у супругов родился сын Евгений. В разные годы Александра Рыбчинская работала тренером по художественной гимнастике и поддерживала мужа на протяжении всей его творческой карьеры.

Ранее жена поэта признавалась, что жизнь рядом с гением требует большого терпения и постоянной внутренней силы.

"Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы", – говорила Александра Рыбчинская в комментарии для программы "Окна СТБ".

