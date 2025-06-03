УкраїнськаУКР
русскийРУС

В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

Легендарный поэт и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский смог построить не только успешную карьеру, но и счастливую семью, ведь уже 56 лет находится в браке с любимой женщиной Александрой. Как призналась избранница драматурга, строить отношения с гением – это большой труд.

Видео дня

Александра Рыбчинская объяснила, что жизнь ее мужа является абсолютно непредсказуемой. Об этом она рассказала в комментарии для программы "Вікна СТБ".

Video Preview

"Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы", – отметила жена поэта.

В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

Юрий и Александра Рыбчинские официально связали себя узами брака 1 апреля 1969 года. Уже 21 декабря у супругов родился сын. Тогда избранница поэта работала тренером по художественной гимнастике, поэтому, как говорил драматург, их наследник фактически вырос в спортивном зале.

В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

"Пока его мама тренировала девушек, он занимался баскетболом. Потом увлекся плаванием. Он индивидуалист, и командные виды спорта ему не очень нравились. Он всегда хотел мяч забивать сам, так проявлялись его индивидуальные качества. Потом была легкая атлетика, бокс – эти занятия выработали в нем основной стержень. Спорт был третьим его воспитателем. Чтобы чего-то добиться в спорте, надо выдержать конкуренцию. А наша с женой заслуга в том, что мы Евгения не баловали, учили, что делами надо доказывать, что ты тот самый Рыбчинский, а не одеждой, какими-то внешними атрибутами", – говорил Юрий Рыбчинский.

В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

В этом году влюбленные отпраздновали 56 годовщину свадьбы. С этим важным днем супругов поздравил певец Павел Зибров. Он обнародовал видео, где исполнил песню "Така духмяна світла ніч" рядом с супругами Рыбчинскими.

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, которая выбрала жизнь в тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!