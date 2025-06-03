В браке уже 56 лет: как выглядит жена Юрия Рыбчинского и что она говорит о трудностях жизни с гением

Легендарный поэт и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский смог построить не только успешную карьеру, но и счастливую семью, ведь уже 56 лет находится в браке с любимой женщиной Александрой. Как призналась избранница драматурга, строить отношения с гением – это большой труд.

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Александра Рыбчинская объяснила, что жизнь ее мужа является абсолютно непредсказуемой. Об этом она рассказала в комментарии для программы "Вікна СТБ".

"Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы", – отметила жена поэта.

Юрий и Александра Рыбчинские официально связали себя узами брака 1 апреля 1969 года. Уже 21 декабря у супругов родился сын. Тогда избранница поэта работала тренером по художественной гимнастике, поэтому, как говорил драматург, их наследник фактически вырос в спортивном зале.

"Пока его мама тренировала девушек, он занимался баскетболом. Потом увлекся плаванием. Он индивидуалист, и командные виды спорта ему не очень нравились. Он всегда хотел мяч забивать сам, так проявлялись его индивидуальные качества. Потом была легкая атлетика, бокс – эти занятия выработали в нем основной стержень. Спорт был третьим его воспитателем. Чтобы чего-то добиться в спорте, надо выдержать конкуренцию. А наша с женой заслуга в том, что мы Евгения не баловали, учили, что делами надо доказывать, что ты тот самый Рыбчинский, а не одеждой, какими-то внешними атрибутами", – говорил Юрий Рыбчинский.

В этом году влюбленные отпраздновали 56 годовщину свадьбы. С этим важным днем супругов поздравил певец Павел Зибров. Он обнародовал видео, где исполнил песню "Така духмяна світла ніч" рядом с супругами Рыбчинскими.

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