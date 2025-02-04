Они были вместе? Звезды, о романах которых вы не знали или забыли

Знаменитостям не позавидуешь. Особенно когда те стремятся построить гармоничные и крепкие отношения. Почему? Карьерные обязательства (постоянные гастроли и съемки) разделяют партнеров на несколько месяцев, полгода или почти год. А это усложняет формирование близости на эмоциональном, физическом и духовном уровнях. Кроме того, звездным парам нелегко скрывать от общества частную жизнь, ведь на каждом шагу их бесцеремонно преследуют папарацци. Ну и куда же без откровенного флирта с коллегами/измен со стороны избранницы или избранника...

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Мы же решили вспомнить, какие звездные пары (именно в начале карьеры) крутили роман, и в конце концов разошлись. Читайте в материале OBOZ.UA, что именно им помешало.

1. Брэд Питт и Джульетт Льюис

Американский киноактер Брэд Питт и американская актриса Джульетт Льюис в начале своего профессионального пути дважды играли обреченных влюбленных (в фильмах "Слишком молода, чтобы умереть?" (1990) и "Калифорния" (1993)). В реальной жизни у них тоже был роман, который длился 4 года (с 1989 по 1993-й). На публике они выглядели счастливыми и, казалось, вот-вот сообщат о помолвке. Этого так и не произошло. Почему же разошлись? В 1995 году Питт признался в интервью Vanity Fair, что все еще любит Джульетт. И добавил: "Мне было прекрасно с ней. Это были одни из лучших отношений из тех, которые я когда-либо имел. Проблема в том, что мы думали, якобы любовь побеждает все. А это не так".

Позже, в 2006 году, Льюис в интервью The Guardian намекнула, что оба были слишком молоды для серьезных решений. Она назвала эти отношения "школьными" (актеры начали встречаться, когда ему было 27 лет, а ей – 17): "Сейчас его нет в моей вселенной. Это было похоже на школьные отношения... Я надеюсь, он найдет свое счастье, потому что я искренне любила его. Он очень добрый парень. В то время четыре года казались вечностью. Сейчас мы чужие... Разве это не удивительно? Я не знаю его как взрослого, а он не знает меня".

2. Кира Найтли и Джейми Дорнан

Английская актриса Кира Найтли и ирландский актер Джейми Дорнан встречались с 2003 по 2005 год. Тогда он был манекенщиком, а она, хоть и начинала свой путь в кино, уже стала всемирно известной (конечно, благодаря роли Элизабет Суон в приключенческой франшизе "Пираты Карибского моря"). Эти отношения развивались быстро. Дорнан почти сразу переехал жить в имение Найтли, и та помогла избраннику получить первую роль в кино (графа Ферзена в ленте "Мария-Антуанетта" (2006))... Впоследствии знаменитости сообщили о конце их истории любви. Что послужило причиной?

В 2006 году Джейми Дорнан сказал Mail on Sunday, что проблема была в его самооценке: "Я ощущал сильное давление, когда выходил в люди с Кирой. Чувствовал себя второсортным... Мужчина должен быть альфой в отношениях, и приносить много денег. Я, очевидно, не был таким. Это привело к проблемам. Кира видела, через что я проходил... Было бы лучше, если бы я скрыл это от нее. Попытка быть альфа-самцем – это медленный процесс".

3. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший

В 1984 году, как раз во время съемок в ленте "Перворожденный", закрутили роман американские актеры Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший. Девушка так очаровала избранника, что тот начал нежно называть ее "любовью всей жизни"... Правда, ради нее так и не смог избавиться от вредных привычек. "Мне нравилось пить алкоголь, и у меня были проблемы с наркотиками. Это никак не сочеталось с ценностями Сары Джессики... Она пыталась мне помочь. Была очень разъярена, когда я не смог бросить все это", – признался актер в 2008 году в интервью Parade. Так завершились их отношения длиной в 7 лет.

4. Вайнона Райдер и Мэтт Деймон

Американская киноактриса Вайнона Райдер и американский актер Мэтт Деймон познакомились в 1997 году на звездной вечеринке. Вскоре закрутили бурный роман. На первую годовщину отношений они приобрели квартиру и сообщили журналистам о помолвке. Однако под венец так и не пошли. Все из-за неверности Райдер... "У меня были с ней прекрасные отношения. К сожалению, мои чувства были разбиты. Во время съемок в фильме "Осень в Нью-Йорке" Ричард Гир был слишком заинтересован ею (Вайноной Райдер. – Ред.)", – коротко сказал Деймон в интервью Playboy, намекая на роман между его невестой и актером Ричардом Гиром.

5. Дженнифер Энистон и Винс Вон

Американские актеры Дженнифер Энистон и Винс Вон познакомились в 2005 году на съемках киноленты "Развод по-американски". Как бы это иронически не звучало... Их роман продлился около года, но в конце концов пути разошлись.

В 2008 году в интервью для Vogue Энистон призналась, почему так произошло. По ее словам, она встретила Винса вскоре после болезненного расторжения брака с актером Брэдом Питтом (напомним, что он изменил жене с коллегой Анджелиной Джоли). И добавила: "Я называю Винса своим дефибриллятором... Он буквально вернул меня к жизни. Я любила его. Он был великолепным, веселым и идеальным за то время, что мы провели вместе. Мне действительно это нужно было... Дальше мы просто остались хорошими друзьями".

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