С красных дорожек на ферму: 5 звезд, которые променяли роскошь на сельское хозяйство

Бурная жизнь в Голливуде утомляет звезд. Это и навязчивое внимание (со стороны общества, фотографов и журналистов), и постоянное стремление к признанию, и погоня за "идеальной версией себя"... В результате многие знаменитости решаются на радикальные изменения: поселяются в скромных домах, после чего выращивают сады и разводят сельскохозяйственных животных. Так они обретают счастье в базовых ценностях: во внутренней свободе, природе, а также в гармонии с собой и миром.

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Итак, каким звездам фермерство больше по душе, ежели проживание на вилле? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Келвин Флетчер

Английский актер, автогонщик и телеведущий Келвин Флетчер, звезда мыльной оперы "Эммердейл", и его жена Элизабет Марсленд в 2021 году приобрели в Пик-Дистрикт (Великобритания) аутентичный коттедж, построенный в XVIII веке, с сельским хозяйством. Теперь они ведут Instagram-аккаунт, где делятся своими ежедневными приключениями: уходом за животными (курицами, лошадьми, альпаками и т.п.), выращиванием урожая и обустройством дома. К примеру, на одном из видео семья выпасает овец и готовит сено для животных. "Типичный день на ферме. Каждый день есть чем заняться, каждый день есть какие-то вызовы и каждый день есть отблеск красоты. Лучшая работа в мире", – эмоционально подписал публикацию Флетчер.

2. Николь Кидман

Австралийская актриса Николь Кидман и ее муж, кантри-певец Кит Урбан, в 2008 году приобрели дом с фермой в Бунья-Хилл (Австралия) площадью 45 га. Здесь пара выращивает альпак, коров и ягнят, а также заботится о фруктовых деревьях. "Когда я на ферме, пишу сценарии, читаю книги и работаю в саду. Это восстанавливает мои силы лучше, чем любой курорт", – поделилась знаменитость в интервью Vogue Australia. И добавила, что наслаждается дома "простотой, воздухом и спокойствием".

3. Крис Пратт

В 2017 году американский актер Крис Пратт и его жена Кэтрин Юнис Шварценеггер приобрели ферму (на острове Сан-Хуан в Вашингтоне). С тех пор ведут хозяйство, которое специализируется на выращивании ягод и овощей, а еще – на разведении пчел и домашних животных (овец, кур, нескольких коров и техасского лонгхорна (быка)). На своей странице в Instagram Пратт часто делится буднями фермерской жизни, в частности тем, как пасет животных, работает на тракторе или убирает в хлеву. Иногда находит время и для отдыха. Например, наблюдает за тем, как ягненок копытцами делает овце массаж.

4. Аманда Сейфрид

Американская актриса и певица Аманда Сейфрид еще в 22-летнем возрасте начала искать жилье за пределами Голливуда (сейчас ей 39). Следовательно, в северной части штата Нью-Йорк, недалеко от гор Катскилл, наткнулась на домик, который пришелся по душе. Его и приобрела. По словам звезды, тогда в нем не хватало внутренних стен и некоторых кусков пола. А вот заинтересовали эффектные окна, сквозь которые в каждую комнату проникал яркий свет... Теперь это – дом, в котором Сейфрид проживает со своим мужем и двумя детьми. Вместе они выращивают кур, коз, ослов и лошадей. "На ферме нет давления (в отличие от публичных событий. – Ред.). Мне повезло! Я всегда знала, что хочу ферму. Не знала, собираюсь ли иметь сотни животных, но я не так давно унаследовала лошадей и приобрела коз... Еще хотелось бы приобрести альпаку", – поделилась кинозвезда в интервью Stylist.

5. Джулия Робертс

Американская киноактриса Джулия Робертс вместе со своим мужем и детьми живет на ферме в Санта-Фе (Нью-Мексико; США). Они разводят кур (исключительно для получения яиц), а также выращивают овощи и фрукты. В 2014 году в интервью InStyle звезда назвала причину, почему решила сменить образ жизни: "Мы делаем это, поскольку живем в мире, где свежие и органические продукты являются финансовой роскошью. Итак, если у нас есть такая роскошь, я воспользуюсь ею для своей семьи".

Ранее OBOZ.UA писал об актерах, которые забыли о своих ролях в известных фильмах. Как правило, это происходит тогда, когда приходится одновременно сниматься в нескольких крупных проектах или играть эпизодических персонажей.

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