'Она врет': Маша Ефросинина со сцены ответила на обвинения Оли Фреймут в нашумевшем интервью

Телеведущая Маша Ефросинина не стала молчать после скандального интервью коллеги Ольги Фреймут и публично обвинила ее во лжи. Прямо со сцены во время съемок шоу "Дорослі дівчата" она отреагировала на слова телеведущей, которая намекала на личные симпатии Ефросининой к своему мужу, продюсеру Владимиру Локотко, и рассказывала о якобы травле из-за украинского языка.

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Теледива не планировала комментировать интервью, но, когда вопрос прозвучал из зала, решила расставить все точки над "і". Ее ответ журналистам "ТСН" был сдержанным, однако уверенным и аргументированным.

"Мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-либо обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она врет. Я не очень люблю оправдываться и мне сейчас не интересно тратить время аудитории "Дорослих дівчат" на это все, но факты говорят сами за себя", – отметила Ефросинина.

Телеведущая особо отметила два утверждения Фреймут, которые считает ложными. Первый – якобы коллеги издевались над Ольгой из-за украинского языка.

"Во-первых, об украинском языке, это полная ложь. Что мы якобы над ней насмехались за украинский язык. Я очень давно дружу с Сергеем Притулой, обожаю его. Нечего комментировать", – сообщила знаменитость.

Второй момент – заявление Фреймут, что они якобы не были знакомы: "И второй факт, который полностью доказывает, что интервью лживое, по крайней мере в моей части, что мы не были знакомы и не пересекались. 2012 год, я была руководителем, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно по моей просьбе и моему ультиматуму. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсером, не трудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался".

Что говорила Фреймут раньше

В недавнем интервью блогеру Рамине Эсхакзай Ольга Фреймут прокомментировала свое прошлое сотрудничество с Ефросининой довольно отстраненно: "Машу я очень мало знаю. Так случилось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимала "Ревизор". Тогда она относилась к категории топовых ведущих, а я была одной из первых, кто делал реалити. Поэтому мы с ней не пересекались, потому что она была в павильонах, а я – в разъездах с командой", – делилась журналистка.

Впрочем, настоящий резонанс вызвала другая часть интервью – где Фреймут заявила о возможной симпатии Ефросининой к ее мужу: "Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Но он многим нравится. У него такие красивые глаза, голубые, и он очень добрый, щедрый, классный", – сказала Фреймут.

История напряженных отношений между ведущими длится уже более десяти лет. Обе стартовали на "Новом канале" в шоу "Подъем", однако впоследствии пошли разными профессиональными путями. Долгое время слухи о конфликте не подтверждались, пока в 2023 году блогер Богдан Беспалов не обнародовал вероятную причину их вражды.

Ссылаясь на инсайдера, он сообщил, что в 2013 году, во время временной паузы в отношениях между Ефросининой и ее мужем, у нее завязался роман с Владимиром Локотко – тогдашним гендиректором "Нового канала". Однако впоследствии в его жизни появилась Фреймут, на которой он женился в 2017 году.

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