Она испортила свое лицо: сеть обсуждает неузнаваемую звезду "Игры престолов", которая сыграет новую Лару Крофт. Фото тогда и сейчас

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
219
В сети раскритиковали 29-летнюю Софи Тернер, которая олицетворяет Сансу Старк из "Игры престолов", после ее появления на звездном кинофестивале в Ньюпорт-Бич в Лондоне, Англия. Пользователи заявили, что актриса испортила свое лицо, а также начали массово сравнивать ее архивные фото с новыми фотографиями.

Обсуждение в соцсети X вспыхнуло на фоне новостей о том, что именно она сыграет новую Лару Крофт – персонажку из серии игр Tomb Raider. Актриса появилась на кинофестивале с заметно острыми чертами лица и "впалыми" щеками.

Внешность Софи Тернер разительно изменилась со времени съемок в "Игре престолов".

В соцсетях появились предположения о возможной процедуре удаления жира со щек. Среди комментариев:

  • "Софи Тернер до и после операции по удалению жира из щек. Почему знаменитости делают эту процедуру?"
  • "Теряется естественная красота лица".
  • "Не на что тратить деньги. Поэтому они что-то придумывают".
  • "Ее лицо похоже на мертвеца".
  • "Она была так красива; эта одержимость искусственной красотой действительно демонстрирует неуверенность и психическую слабость большинства людей".
  • "Она намного красивее "до".
  • "Поразительно, насколько это плохо".
  • "Новые стандарты красоты портят лицо".

Некоторые пользователи также писали, что киноиндустрия якобы навязывает актерам определенные стандарты внешности.

Параллельно Тернер готовится к новой большой роли – она воплотит Лару Крофт в сериале "Похитительница гробниц". Ранее культовую героиню на экране играли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

В интервью ScreenRant актриса рассказала, что ради этой роли интенсивно занимается спортом уже почти год. По ее словам, подготовка началась в феврале 2025 года, а занятия продолжались по восемь часов в день, пять дней в неделю. Она призналась, что имела проблемы со спиной и потратила несколько месяцев, чтобы набрать необходимую физическую форму.

Съемки фильма стартовали в январе 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменилась внешность Лорен Санчес – жены миллиардера Джеффа Безоса – за последние 20 лет. Пластический хирург объяснил, какие манипуляции над своим телом она делала.

