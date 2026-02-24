Она испортила свое лицо: сеть обсуждает неузнаваемую звезду 'Игры престолов', которая сыграет новую Лару Крофт. Фото тогда и сейчас

В сети раскритиковали 29-летнюю Софи Тернер, которая олицетворяет Сансу Старк из "Игры престолов", после ее появления на звездном кинофестивале в Ньюпорт-Бич в Лондоне, Англия. Пользователи заявили, что актриса испортила свое лицо, а также начали массово сравнивать ее архивные фото с новыми фотографиями.

Видео дня

Обсуждение в соцсети X вспыхнуло на фоне новостей о том, что именно она сыграет новую Лару Крофт – персонажку из серии игр Tomb Raider. Актриса появилась на кинофестивале с заметно острыми чертами лица и "впалыми" щеками.

Внешность Софи Тернер разительно изменилась со времени съемок в "Игре престолов".

В соцсетях появились предположения о возможной процедуре удаления жира со щек. Среди комментариев:

"Софи Тернер до и после операции по удалению жира из щек. Почему знаменитости делают эту процедуру?"

"Теряется естественная красота лица".

"Не на что тратить деньги. Поэтому они что-то придумывают".

"Ее лицо похоже на мертвеца".

"Она была так красива; эта одержимость искусственной красотой действительно демонстрирует неуверенность и психическую слабость большинства людей".

"Она намного красивее "до".

"Поразительно, насколько это плохо".

"Новые стандарты красоты портят лицо".

Некоторые пользователи также писали, что киноиндустрия якобы навязывает актерам определенные стандарты внешности.

Параллельно Тернер готовится к новой большой роли – она воплотит Лару Крофт в сериале "Похитительница гробниц". Ранее культовую героиню на экране играли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

В интервью ScreenRant актриса рассказала, что ради этой роли интенсивно занимается спортом уже почти год. По ее словам, подготовка началась в феврале 2025 года, а занятия продолжались по восемь часов в день, пять дней в неделю. Она призналась, что имела проблемы со спиной и потратила несколько месяцев, чтобы набрать необходимую физическую форму.

Съемки фильма стартовали в январе 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменилась внешность Лорен Санчес – жены миллиардера Джеффа Безоса – за последние 20 лет. Пластический хирург объяснил, какие манипуляции над своим телом она делала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!