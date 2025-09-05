Звезда 'Игры престолов' сыграет Лару Крофт в экранизации известной видеоигры

Когда в 2001 году на экраны вышел экшн "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", он мигом сделал звездой первой величины Анджелину Джоли. Четверть века спустя образ героини из популярной серии видеоигр примеряет на себя уже признанная актриса.

Как пишет издание Variety, сейчас сериал по играм Tomb Raider готовит стриминг Amazon Prime Video. И впервые студия Amazon MGM Studios официально подтвердила слухи, которые ходили с прошлой осени – главная роль в нем достанется британской актрисе Софи Тернер. Зрители хорошо знают ее по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов".

Prime Video дал зеленый свет сериалу еще в мае 2024 года. О вероятном участии Тернер впервые стало известно в ноябре того же года. Однако это были лишь слухи.

Шоураннером проекта выступит еще одна прославленная британка – Фиби Уоллер-Бридж. Автор сенсационного шоу "Дрянь" и продюсер сериала "Убивая Еву" напишет сценарий и станет исполнительным продюсером экранизации Tomb Raider. Сошоураннером с ней будет сценарист Чед Ходж. Постановкой сериала займется Джонатан ва Тюллекен, который работал над успешным шоу "Сьогун". Об участии Тернер в предстоящем сериале объявила лично Уоллер-Бридж.

Тернер заявила, что рада присоединиться к команде, очень взволнована предстоящими съемками и чувствует большую ответственность, ведь до нее Лару Крофт играли две настоящие звезды. Джоли воплотила путешественницу и авантюристку в двух фильмах, а в перезапуске появилась титулованная Алисия Викандер, которая на момент выхода фильма в 2018 году уже была обладательницей "Оскара".

Сейчас сериал от Amazon Prime Video не имеет ни официального названия, ни даты выхода – даже ориентировочной. Известно, что съемки проекта стартуют в январе 2026 года. Обычно, если работе ничто не мешает, готовые эпизоды выходят в эфир примерно через год-полтора после старта работы. Так что появления шоу не стоит ожидать раньше начала 2027 года.

