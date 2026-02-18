Как менялась внешность жены миллиардера Безоса: пластический хирург назвал процедуры, которые могла делать Лорен Санчес. Фото тогда и сейчас

Внешность жены основателя Amazon Джеффа Безоса – Лорен Санчес – за последние 20 лет претерпела существенные изменения. Если в начале 2000-х телеведущая имела более мягкие черты лица и естественные пропорции, то сейчас ее вид стал значительно более контурированным и выразительным.

Сама 56-летняя знаменитость никогда не подтверждала и не опровергала вмешательства во внешность. В то же время специалисты по эстетической медицине, сравнивая фото "тогда и сейчас", предполагают, что изменения нельзя объяснить только макияжем или естественным старением. Своими наблюдениями поделился пластический хирург доктор Мэтью Найкиэл с медиа Glam.

На снимках начала 2000-х у Лорен был более широкий нос с мягкой "спинкой" и округлым кончиком. В последних фото переносица выглядит тоньше, а кончик – более приподнятым и скульптурным. Пластический хирург Мэтью Найкиэл отмечал, что такие изменения могут свидетельствовать о ринопластике.

В частности, он обратил внимание на более "открытый" взгляд – вероятный результат блефаропластики верхних и нижних век.

Кроме этого, врач предположил возможную подтяжку лица по современным методикам – deep plane или расширенный SMAS. По его словам, отсутствие выраженной потери объема может указывать на использование дермальных филлеров.

Другой пластический хирург, доктор Гэри Мотики, отмечал, что для 56 лет Санчес демонстрирует минимальные признаки старения. А доктор Раджа Мохан обратил внимание на более полную верхнюю губу и более округлые щеки – это, по его мнению, также может быть результатом инъекций красоты.

После появления Лорен на Неделе моды в Париже, где она посетила показы Chanel и Balenciaga вместе с мужем, часть экспертов заговорила и о возможной миграции филлера в губах. Доктор Шон Макнелли предположил, что объем выходит за пределы естественного контура, и посоветовал в таком случае растворение препарата и повторную коррекцию.

