'Он меня, с*ка, харит': украинская звезда Netflix Рудинский разнес российских актеров, которые получили 'Оскар' за 'Анору'

Украинский актер Александр Рудинский, который стал звездой стримингового сервиса Netflix, довольно резко высказался о своих коллегах по цеху из России Марке Эйдельштейне и Юрие Борисове. Они снялись в фильме "Анора", одержавшем победу на кинопремии "Оскар". По мнению 28-летней знаменитости, это было незаслуженно.

Видео дня

Об этом он рассказал в подкасте Сергея Притулы и Антона Тимошенко "Гуртом та вщент". Актер откровенно признался, что россияне вызывают у него только отрицательные эмоции.

"Я не знаю, ну "Анора" – лучший фильм года. Я смотрел его. Не засыпал до половины, но меня сильно раздражал этот российский актер. Не Борисов, а другой молодой парень кудрявый (Марк Эйдельштейн. – Ред.) Я его видел на BAFTA, потом мы с женой смотрели кино, а он меня, с*ка, харит", – высказался украинец.

Как отметил Александр Рудинский, он бы номинировал на "Оскар" других актеров из фильма "Анора" вместо россиян. По словам звезды, ему понравилась игра двух армян, ведь они сразу задают динамики проекту. Вероятно знаменитость говорил о Ваче Товмасяне и Карене Карагуляне.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США, состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Лента "Анора" одержала победу в пяти номинациях, среди которых и "Лучший фильм года".

Следует отметить, что кинокартина режиссера Шона Бейкера переполнена отсылками к русской культуре, а ключевые роли сыграли актеры из РФ. Фильм раскрывает историю молодой секс-работницы Аноры (в исполнении Майки Мэдисон), которая знакомится с сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Герой является типичным мажором, образ которого в ленте изображен максимально романтизирован, ведь он щедрый, наивный и эмоциональный. Ваня будто герой "спасает" Анору от плохой жизни и дарит ей шанс на счастливое будущее. Кроме этого, в кинокартине есть множество упоминаний о российских традициях и образе жизни, что раскрываются в позитивном контексте.

Победа "Аноры" на "Оскаре" подрывает усилия Украины снизить влияние русской культуры на мир. Награда стала своеобразным символом для международной аудитории о "толерантности" к артистам РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актеры фильма "Анора" говорили о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!