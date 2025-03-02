В Лос-Анджелесе объявляют победителей Оскара 2025: получили ли украинцы вожделенную статуэтку
В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США, состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", рассказывающий о художниках-керамистах из Харькова, продолжавших творить во время войны, был номинирован в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". К сожалению, лента не одержала победу в этой номинации.
OBOZ.UA следит за событиями "Оскара 2025" в прямом эфире.
Все номинанты на 97-ю премию Американской киноакадемии:
Лучший фильм года
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из Никеля"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая режиссура
- Шон Бэйкер ("Анора")
- Брэйди Корбет ("Бруталист")
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Корали Фаржа ("Субстанция")
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известен")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший сценарий-адаптация
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг-синг"
Лучший анимационный полнометражный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле"
- "Головоломка 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Лучшая музыка
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучшая песня
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая"
- "Дикий робот"
Лучший международный художественный фильм
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой"
- "Эмилия Перес"
- "Семя священного инжира"
- "Поток"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая операторская работа
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Мария"
- "Носферату"
Лучший звук
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Красивые мужчины"
- "В тени Кипариса"
- "Волшебные конфеты"
- "Путешествие к чуду"
- "Фу!"
Лучший художественный короткометражный фильм
- "Залог"
- Anuja
- "Я не робот"
- "Последний рейнджер"
- "Человек, который не мог молчать"
Лучший монтаж
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшие визуальные эффекты
- "Чужой: Ромул"
- "Другой человек"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Планета обезьян: Новое царство"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Саундтрек к государственному перевороту"
- "Сахарный тростник"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Смерть по номерам"
- "Я готов, начальник"
- "Несчастный случай"
- "Инструменты бьющегося сердца"
- "Единственная девушка в оркестре"
Лучший дизайн костюмов
- "Боб Дилан: Никому не известен"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Носферат"
- "Зла"
Лучший грим и прически
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носферат"
- "Субстанция"
- "Зла"
Ранее OBOZ.UA писал, что трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях. Ее раскритиковали из-за противоречивых высказываний по поводу мусульман, гибели афроамериканца Джорджа Флойда и вакцин от COVID.
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