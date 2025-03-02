УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Лос-Анджелесе объявляют победителей Оскара 2025: получили ли украинцы вожделенную статуэтку

Катерина Галущенко
Кино Oboz
3 минуты
633
В Лос-Анджелесе объявляют победителей Оскара 2025: получили ли украинцы вожделенную статуэтку

В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США, состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", рассказывающий о художниках-керамистах из Харькова, продолжавших творить во время войны, был номинирован в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". К сожалению, лента не одержала победу в этой номинации.

Видео дня

OBOZ.UA следит за событиями "Оскара 2025" в прямом эфире.

В Лос-Анджелесе объявляют победителей Оскара 2025: получили ли украинцы вожделенную статуэтку

Все номинанты на 97-ю премию Американской киноакадемии:

Лучший фильм года

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

  • Шон Бэйкер ("Анора")
  • Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Корали Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Колман Доминго ("Синг-Синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известен")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Video Preview

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший сценарий-адаптация

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг-синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле"
  • "Головоломка 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"

Лучшая музыка

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"
Video Preview

Лучшая песня

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая"
  • "Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Эмилия Перес"
  • "Семя священного инжира"
  • "Поток"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая операторская работа

  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мария"
  • "Носферату"

Лучший звук

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Красивые мужчины"
  • "В тени Кипариса"
  • "Волшебные конфеты"
  • "Путешествие к чуду"
  • "Фу!"
Video Preview

Лучший художественный короткометражный фильм

  • "Залог"
  • Anuja
  • "Я не робот"
  • "Последний рейнджер"
  • "Человек, который не мог молчать"

Лучший монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Чужой: Ромул"
  • "Другой человек"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Планета обезьян: Новое царство"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Смерть по номерам"
  • "Я готов, начальник"
  • "Несчастный случай"
  • "Инструменты бьющегося сердца"
  • "Единственная девушка в оркестре"
Video Preview

Лучший дизайн костюмов

  • "Боб Дилан: Никому не известен"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"
  • "Носферат"
  • "Зла"

Лучший грим и прически

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носферат"
  • "Субстанция"
  • "Зла"

Ранее OBOZ.UA писал, что трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях. Ее раскритиковали из-за противоречивых высказываний по поводу мусульман, гибели афроамериканца Джорджа Флойда и вакцин от COVID.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!