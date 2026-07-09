Олю Полякову неожиданно вызвали к народным депутатам для дачи показаний: в чем дело и как отреагировала певица

Певицу Олю Полякову неожиданно пригласили на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для дачи показаний. Артистка должна явиться к народным депутатам 13 июля, однако в документе не уточняется, с каким именно делом связан ее вызов и какие вопросы ей планируют задать.

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Об этом Полякова сообщила в InstaStories, опубликовав официальное письмо с приглашением. Реакция певицы оказалась лаконичной и ироничной – она подписала документ всего одним словом: "Допелась".

Никаких других объяснений относительно причин вызова артистка не предоставила, поэтому пока остается неизвестным, почему именно ВСК решила пригласить ее для дачи показаний или объяснений.

В письме, подписанном председателем Временной следственной комиссии, народным депутатом Алексеем Гончаренко, отмечается, что комиссия проводит проверку и расследует возможные нарушения законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также вопросы соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

В документе говорится, что Полякову приглашают явиться на заседание комиссии для "дачи показаний/пояснений".

При этом в самом приглашении не указано, в связи с какими именно обстоятельствами или проверкой комиссия хочет заслушать певицу. Полякова также не раскрыла никаких подробностей и не сообщила, планирует ли она посетить заседание.

Стоит отметить, что Временная следственная комиссия Верховной Рады является специальным парламентским органом, создаваемым народными депутатами для расследования вопросов, представляющих общественный интерес.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Оли Поляковой вызвал скандал из-за заявления о геях в вышиванках и намекнул, чего боятся звезды с бронью. После волны критики его публикация была удалена.

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