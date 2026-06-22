Продюсер Оли Поляковой вызвал скандал из-за заявления о геях в вышиванках и намекнул, чего боятся звезды при бронировании

Продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский попал в скандал после публикации, в которой он резко высказался о поклонниках Евровидения, представителях ЛГБТК+-сообщества и людях, носящих вышиванки. После волны критики публикация была удалена.

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В своем посте в Facebook Ясинский написал, что "самый смешной вид у фанатов Евровидения и всех геев, надевших вышиванки", а также заявил, что они якобы стали "патриотами традиций и гомосексуалами одновременно".

Кроме того, продюсер утверждал, что такие люди "боятся отстаивать свои права из-за полученных бронирований", а также предположил, что после открытия границ они якобы массово будут покидать Украину.

Публикация вызвала возмущение в соцсетях. Остро отреагировали в Telegram-канале "Дом Евровидения", где обратили внимание на набор обобщений и стереотипов со стороны продюсера, главной подопечной которого является Оля Полякова – певица, толерантно относящаяся к ЛГБТК+.

"Фанаты Евровидения = геи. Фанаты Евровидения – это фальшивые "патриоты традиций", которые надевают вышиванки для показухи. Поклонники "Евровидения" сбегут из Украины, как только откроют границы", – подытожили авторы канала, комментируя заявление Ясинского.

Там также напомнили о прошлогоднем конфликте вокруг национального отбора на "Евровидение". По словам авторов канала, после того как заявку Оли Поляковой не допустили к участию из-за выступлений артистки на территории РФ после 2014 года, Ясинский критиковал это решение и заявлял о возможности судебного иска против "Суспільного".

Пользователи Threads также массово раскритиковали пост продюсера.

"Фанаты Евровидения – геи. Ну, по крайней мере, так считает продюсер Поляковой – Ясинский. По его словам, фанаты Евровидения – геи, представители ЛГБТК+ – фальшивые патриоты традиций, которые натянули вышиванки для показухи", – написал один из пользователей.

Другие пользователи обратили внимание на связь, которую Ясинский пытался провести между сексуальной ориентацией и ношением вышиванки.

"А кто-нибудь мне объяснит, каким образом вышиванка связана с геями? Нет, ну это же кринж", – говорится в одном из постов.

Обозревательница шоу-бизнеса Нателла Кирс также раскритиковала высказывания продюсера.

"Что я только что прочитала? С каких это пор вышиванка – символ гетеросексуальности? И к чему эти насмешки над отстаиванием прав? Не все привилегированные и защищенные, выйдите из пузыря медийных критиков", – написала она, намекая на возможную защиту самого Ясинского.

В свою очередь кинопродюсер Владимир Завадюк, открыто заявляющий о своей принадлежности к ЛГБТК+-сообществу, назвал пост Ясинского проявлением гомофобии.

"Какой откровенный позор, какая пещерная гомофобия", – прокомментировал он.

Скандал разразился в день проведения в Киеве десятого "Марша равенства" от "КиевПрайда". По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 5 тысяч человек, среди которых были представители ЛГБТК+-сообщества, военные, ветераны, правозащитники, дипломаты и общественные активисты.

Участники акции призвали к юридическому признанию ЛГБТК+-семей, усилению защиты от преступлений на почве ненависти и совершенствованию законодательства в отношении прав трансгендерных людей. Отдельной колонной прошли ЛГБТ-военные.

Параллельно в центре столицы прошла акция противников марша, которые, одетые в черную одежду и скрыв лица под балаклавами, выступали в поддержку "традиционных" семейных ценностей. По данным полиции, оба мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зеленский высказывался по поводу прав ЛГБТ-сообщества в Украине. Он подчеркнул важность открытого диалога в обществе по вопросам равенства и толерантности.

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