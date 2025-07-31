'Олег Винник – подкаблучник': скандальный певец сделал заявление о жене, которую 'оберегает' от публики. Видео

52-летний певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны сбежал из Украины, а позже выдал, что его настоящим домом является Германия, уверенно назвал себя "подкаблучником". Скандальный артист заявил, что гордится таким "статусом", мол, это характеризует его как мужчину, который обожает свою жену.

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Кроме того, по словам исполнителя, все упреки о том, что он скрывает любимую ради поклонниц – чушь, ведь на самом деле он просто "оберегает" ее от вероятного негатива со стороны других. Об этом певец заявил в новом ролике, который обнародовал в личном Telegram-канале.

"Сегодня я хочу развеять самый страшный миф. Олег Винник – подкаблучник. Ахтунг! Это не миф, а правда. И я не стесняюсь этого, а наоборот горжусь, потому что считаю это силой. Не все мужчины могут об этом говорить. Если вы считаете, что подкаблучник – это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да – это я, Олег Винник, подкаблучник. Официально заявляю", – выдал исполнитель.

Как отметил Олег Винник, он нередко видит в лентах медиа информацию о том, что не рассказывает о своей жене, ведь хочет играть роль холостяка для свои фанаток. Однако на самом деле певец якобы просто заботится об избраннице, поэтому держит ее подальше от внимания публики.

"Я не скрываю, я ее оберегаю, так как и своих родных, потому что в шоу–бизнесе вместе со славой приходит зависть, ненависть, злоба и много чего недостойного. Я любил и буду ее любить, и буду благодарить Бога именно за такую, и именно с такой я могу быть подкаблучником", – сказал артист.

Стоит отметить: в ролике Винник ни разу не назвал имени своей жены, однако известно, что он заключил брак с бэк-вокалисткой Таюне (настоящее имя – Таисия Сватко). До 24 февраля 2022 года артистка часто появлялась на публике и активно вела соцсети, однако после начала полномасштабного вторжения все кардинально изменилось. Она с мужем уехала в Германию, и, что интересно, почти никак не комментировала войну в Украине.

Однако, хотя Таюне и не спешит делиться с подписчиками новыми фото, можно заметить, что ее внешность стала несколько иной. С переносицы исполнительницы исчезла большая родинка, которую она, вероятно, удалила с помощью хирургического вмешательства. Жена Винника изменила стиль и начала лучше ухаживать за собой. Однако такое перевоплощение Таюне заставило некоторых пользователей считать, что артистка злоупотребляет пластическими операциями.

А вот в начале 2025-го Олег Винник показал свою жену вблизи. Певец хотел прорекламировать концерт, однако внимание подписчиков было приковано к Таюне. По мнению многих юзеров, внешность артистки сильно изменилась и якобы не в лучшую сторону: "Грим все делает, а если умыть, вот такое получается", "Что с Таюне? Была красавицей", "Ужас".

Интересно, что хотя артистка и исчезла из публичного пространства, в январе этого года ее хит "Бачу-Бачу" снова стал популярным. Таюне выпустила композицию еще в 2018-м, однако спустя довольно длительное время она "залетела" в тренды TikTok и пользователи сети начали снимать под нее много видео.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Винник наконец объяснил, как уехал из Украины, и удивил заявлением о своем паспорте.

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