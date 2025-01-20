Украинцы сделали популярной жену Олега Винника: песня Таюне 7-летней давности покорила тренды

Бывшая бэк-вокалистка украинского певца и жена Олега Винника Таюне в последнее время покоряет украинские тренды. Певица, которую зовут Таисия Сватко, стала популярной в соцсетях благодаря песне 7-летней давности.

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Хит Таюне "Бачу-Бачу" вышел в 2018 году и вошел в альбом Олега Винника "Как жить без тебя". Сейчас композиция снова начала набирать популярность, и ее активно распространяют в TikTok.

Оригинал видео опубликовали меньше месяца назад, и на нем уже собралось более 47 тысяч лайков. Но на этом волна популярности Таюне не остановилась. Украинцы начали снимать свои видео под "Бачу-бачу", которых по состоянию на сегодня есть более 13 тысяч. Композиция залетела в тренды, а ролики с голосом Таюне собирают сотни тысяч просмотров.

Долгое время Винник не попадал в поле зрения журналистов. Многие поклонники выразили обеспокоенность тем, что с ним произошло. Предполагается, что Таюне, которую также прозвали "тайной женой" певца, проживает с ним в Германии. Ни Винник, ни певица ничего не рассказывают о своей личной жизни и отмалчиваются по поводу войны.

В 2015 году мир узнал, что у артиста есть сын, которого зовут Юлиан. Мальчик профессионально занимается плаванием в Берлине. Фанаты предполагают, что именно бывшая бэк-вокалистка Винника является его мамой.

По слухам, Винник и Таюне познакомились в 90-х в музыкальном общежитии. Пара сыграла громкую свадьбу, хотя подробности об этом событии до сих пор неизвестны.

Песня Таюне, которая сейчас начала вновь набирать популярность, вошла в альбом Винника "Як жити без тебе", выпущенный в 2017 году. В пластинку тогда вошли такие композиции, как "Біла голубка", "Золота", "Мати каже правду", "Назавжди", "Не питай у неба", "Зрада", "Нецілованна", "Передчуття", "Повертай додому", "Русалка", "Тая Тай", "Ще мить", "Як ти там" и "Схожа на квітку".

Ранее OBOZ.UA писал, что "тайную жену" Винника обвинили в том, что та хранит молчание по поводу вторжения России в Украину.

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