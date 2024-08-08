Одна из самых успешных моделей мира Снежана Онопка оторвалась под украинский хит. Видео

Украинская модель, вошедшая в пятерку самых успешных моделей мира, Снежана Онопка "оторвалась" под известный хит Нади Дорофеевой "Хартбит", лидировавший некоторое время в YouTube и Apple Music. Модель очень редко показывает свои эмоции, поэтому подпевание и легкие движения уже указывают на то, что песня попала в самое сердце.

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Она в InstaStories опубликовала непринужденное видео, где сидела в автомобиле и громко слушала музыку. На определенном моменте Онопка даже спела вслух несколько строчек песни.

Следует отметить, что свои социальные сети она ведет исключительно на английском языке. Поэтому украинская музыка является способом привлечь внимание и хоть немного показать ее 16 миллионам подписчиков из разных уголков мира, какова наша культура.

Вероятно, модель долгое время проживает в Европе. На это указывают номера автомобилей, возле которых он фотографируется.

Известно, что Снежана Онопка ранее работала с самыми масштабными мировыми брендами, среди которых Gucci, Calvin Klein, Prada и Louis Vuitton. В частности, она стала лицом косметической марки Dior. Последние несколько лет звезда гораздо реже посещает фотосессии и показы мод.

"Я была так счастлива до этой ужасной войны! Моя семья была очень счастлива! Как бы я хотела вернуть время назад. Я люблю свою страну", – ностальгировала модель в октябре 2022 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Онопка вышла замуж за мужчину, которого назвала "лучшим в мире". До этого она 10 лет страдала в браке с тираном.

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