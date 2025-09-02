Как победить в Нацотборе на Евровидение: Джамала, которая заменила Тину Кароль на посту главного продюсера, дала ключевой совет

В украинском Нацотборе на Евровидение 2026 произошли важные изменения: главным музыкальным продюсером конкурса стала Джамала, победительница Евровидения 2016. Она сменила на этом посту Тину Кароль и уже очертила свое видение того, каким должен быть путь артистов к успеху.

Для Джамалы это новый этап в карьере. Если раньше она выступала на сцене и оценивала участников в составе жюри, то теперь ее задача – помочь молодым исполнителям показать себя на самом высоком уровне и подготовиться к международной сцене. В разговоре с "Суспільне Культура" певица призналась: именно опыт победы в Стокгольме дает ей возможность понять все "подводные камни" конкурса и передать эти знания следующему поколению артистов.

Она очертила три ключевых качества, которые значительно повышают шансы на победу: выдержка, терпение и профессионализм. Певица отметила, что без этих черт трудно пройти марафон отбора и выстоять под давлением.

Отдельно Джамала обратила внимание на ошибку, которую часто делают украинские артисты: чрезмерная сосредоточенность на визуальной составляющей и недооценка живого пения. По ее словам, стиль, свет, постановка и образы действительно важны, но решающее значение имеет способность петь вживую десятки раз в реальных условиях.

"Каждая репетиция должна быть не "подготовкой", а полноценным выступлением перед полным залом, будто ты уже представляешь страну в финале. Именно эта способность выдержать напряжение и каждый раз отдаваться на максимум решает результат – и именно это не все осознают", – объяснила артистка.

Она также подчеркнула, что страх перед сценой – нормальное явление. По ее мнению, волнение свидетельствует о том, что артисту не безразлично.

"Не бояться невозможно. Если ты волнуешься – значит, тебе не безразлично. Страх есть всегда. Но ключ – делать несмотря на страх", – отметила Джамала.

Главный ее совет для всех, кто планирует участвовать в Нацотборе 2026: начать подготовку уже сегодня. Певица призвала будущих участников тренировать вокал, работать над хореографией, детально разбирать сложные песни и максимально проживать свой номер еще до того, как будет подана заявка.

"Представьте себя на сцене еще до того, как подали демо. Потому что когда вы попадаете в отбор, времени на "подготовку" уже нет: от вас сразу ждут уровня готового артиста. Поэтому здесь принцип простой – не готовиться к выступлению, а выступать. Почувствуйте разницу", – подытожила она.

