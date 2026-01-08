Голосование в Дії началось: украинцы выбирают десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026

В приложении Дія стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на "Евровидение 2026". Украинцам предстоит выбрать исполнителя, исполнительницу или группу, которые присоединятся к девяти уже определенным финалистам и выступят в прямом эфире 7 февраля.

Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января, отметили в Суспільному. Участие в опросе могут принять все желающие в возрасте от 14 лет.

Как проголосовать

Для того, чтобы проголосовать за фаворита, нужно:

Зайти в приложение "Дія". Открыть раздел "Сервисы". Перейти к пункту "Опрос". Опрос "Кто будет финалистом Нацотбора на Евровидение-2026".

За кого можно голосовать

На вакантное место в финале Нацотбора претендуют шесть исполнителей. Среди них:

KHAYAT с песней "Герци".

Группа Karyotype с треком DNA.

MON FIA с композицией Do You Hear Me?

ANSTAY с песней by the way.

Марта Адамчук с работой Silvered Pines.

OKS с треком Say It All.

В декабре Суспільне провело жеребьевку среди артистов, которые боролись за дополнительное место в финале. Именно по его результатам был сформирован список участников, за которых сейчас могут голосовать украинцы.

В частности, все конкурсные песни уже доступны на официальной YouTube-платформе "Евровидения Украина".

Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала отмечала, что отбор в этом году был чрезвычайно сложным, ведь уровень подготовки участников из лонглиста был высоким. Она подчеркнула, что теперь окончательное решение относительно десятого финалиста зависит от зрителей.

По итогам опроса будет сформирован рейтинг. В случае если участник или участница, которые наберут наибольшее количество голосов, не смогут принять участие в финале по уважительным причинам, в конкурс пройдет следующий по количеству голосов кандидат.

Полный список финалистов Национального отбора на "Евровидение 2026" обнародуют до 15 января. Победителя, победительницу или победителей определят по результатам голосования жюри и зрителей, а финал Нацотбора состоится 7 февраля.

