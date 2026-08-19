Один из самых сексуальных мужчин мира Джастин Тимберлейк показал редкие фото своих сыновей, которых почти никто не видел

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, которого в 2015 году признали одним из самых сексуальных мужчин по версии People, показал редкие снимки со своими сыновьями – 11-летним Сайласом и 6-летним Финеасом. 45-летняя звезда поделилась семейными моментами, подводя итоги лета, однако лица мальчиков, как и раньше, остались за кадром.

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Подборку фотографий Тимберлейк опубликовал в Instagram. На одном из снимков младший сын артиста выглядывает из-за огромного мороженого. В кадре видны только глаза Финеаса, которые прячутся за сладким десертом.

На другой фотографии 6-летний мальчик позирует в ковбойской шляпе, наблюдая за соревнованиями. Еще один кадр показывает прогулку Джастина Тимберлейка с сыном по полю для гольфа: отец положил руку Финеасу на голову, а оба несут одинаковые сумки.

Не обошлось и без старшего 11-летнего сына Сайласа. Мальчик появился на нескольких фотографиях из летней подборки отца. На одном кадре он вместе с папой и младшим братом выглядывает из окна отеля.

Помимо детей, он показал свою жену Джессику Бил, а также снимок, на котором актриса держит только что пойманную рыбу.

Тимберлейк и Бил воспитывают сыновей максимально незаметно. Супруги редко показывают детей в соцсетях и практически всегда скрывают их лица.

В то же время в 2024 году Джессика Бил сделала редкое исключение и вывела обоих сыновей в свет. Актриса вместе с 9-летним на тот момент Сайласом и 4-летним Финеасом посетила 16-й ежегодный показ мод Be Beautiful Be Yourself в Денвере, организованный в поддержку Глобального фонда синдрома Дауна.

Биль прошла по подиуму вместе с мальчиками и племянницей, держа их за руки. Правда, даже во время этого публичного появления Джессика позаботилась о конфиденциальности детей: на фотографиях, опубликованных в соцсетях, их лица были размыты.

Звездные родители состоят в браке с 2012 года. В 2015 году они впервые стали родителями – у супругов родился Сайлас. Второго сына, Финеаса, Бил родила в 2020 году.

К слову, Джастин Тимберлейк рассказывал, насколько важно для него отцовство. В День отца 2025 года он назвал роль отца самой большой наградой и ответственностью в своей жизни.

"Нет большей награды или ответственности, которую я когда-либо испытывал в своей жизни, чем быть отцом", – писал артист, признаваясь, что с каждым годом все больше видит в своих сыновьях продолжение семейной истории.

Сам Тимберлейк ранее шутил, что два сына фактически "руководят" их домом, передает People. По словам музыканта, отцовство кардинально изменило его жизнь, однако он называет своих детей невероятными.

Интересно, что Джастин Тимберлейк уже давно считается секс-символом. В 2013 году читатели и пользователи соцсети X назвали его одним из главных претендентов на звание самого сексуального мужчины года, а в 2015-м он все же оказался среди самых привлекательных знаменитостей по версии People.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Джастина Тимберлейка диагностировали смертельно опасную болезнь.

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