'Я был шокирован'. Джастину Тимберлейку диагностировали смертельно опасную болезнь

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что врачи обнаружили у него болезнь Лайма. Из-за смертельно опасного заболевания знаменитость чувствовал боль в нервах и сильную усталость во время выступлений на сцене, поэтому даже задумывался о том, чтобы досрочно завершить мировой тур Forget Tomorrow.

Видео дня

Однако в конце концов, несмотря на плохое самочувствие, знаменитость принял решение продолжать музыкальное шоу, ведь это приносит ему невероятную радость. О своем диагнозе артист рассказал на личной странице в Instagram.

"Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но пока я размышляю над туром, хочу рассказать вам немного о том, что происходит со мной. Среди прочего, я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем и мне диагностировали болезнь Лайма, о чем я говорю не для того, чтобы вы мне сочувствовали, а чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы пережили эту болезнь или знаете кого-то, кто ею переболел, тогда вы знаете: жизнь с ней может быть неустанно изнурительной, как психически, так и физически. Когда мне впервые поставили диагноз, я был шокирован. Но, по крайней мере, я мог понять, почему я был на сцене и испытывать сильную боль в нервах или просто безумную усталость или болезненность. Передо мной стояло личное решение: прекратить гастроли или продолжать и разобраться с этим. Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывал мой организм", – поделился звезда.

По словам Джастина Тимберлейка, продолжив свой тур до последнего запланированного выступления, он смог не только доказать себе, что очень силен духом, но и создать множество незабываемых моментов с поклонниками. Певец планирует откровенно рассказывать фанатам о борьбе с недугом, чтобы не возникало никаких недоразумений.

Стоит отметить, что свой масштабный мировой тур Forget Tomorrow Джастин Тимберлейк начал в апреле 2024 года. Артист выступил перед поклонниками во многих городах, однако в последнее время в сети начала появляться критика в его сторону из-за не слишком активного поведения на сцене. Знаменитость завершил гастроли 30 июля красивым шоу в Турции, после чего и рассказал о диагнозе, чем расставил все точки над "і".

Болезнь Лайма или боррелиоз – это бактериальная инфекция, передающаяся человеку укусом зараженного клеща. Среди основных симптомов: повышение температуры, усталость, головная боль, а иногда тошнота. Некоторые больные испытывают боль глазных яблок, онемение или светобоязнь. Большинство пациентов, которые своевременно обратились к медикам, проходят полный курс употребления антибиотиков и полностью выздоравливают. Однако, если затянуть с началом лечения, болезнь Лайма может прогрессировать, из-за чего разовьется воспаление в суставах, нервной системе и сердце. В некоторых случаях недуг приводит к потере трудоспособности, тяжелой форме инвалидности или даже смерти.

Напомним, что в 2020 году такую же болезнь диагностировали канадскому поп-певцу и актеру Джастину Биберу. Тогда в своих соцсетях знаменитость написал: "В последнее время многие говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма". Он признавался, что в течение нескольких лет испытывал ужасное чувство, а остался живым благодаря правильному лечению.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что у звезды сериала "Все женщины – ведьмы" диагностировали редкое заболевание, которое убило Стивена Хокинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!