Звезда 'МастерШеф' Лиза Глинская покрестила дочерей-двойняшек и показала фото с таинства

Победительница второго сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила своих маленьких дочерей-двойняшек Соломию и Полину. Таинство состоялось еще третьего мая, однако кондитер решила поделиться важным этапом в жизни наследниц только теперь.

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Кадры с крещения звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Она показала поклонникам несколько снимков из церкви, а также результатом небольшой семейной фотосессии на природе.

Для важного дня Лиза Глинская выбрала для себя нежное розовое платье с длинной юбкой и элементами вышивки. Находясь в храме, бывшая судья шоу "МастерШеф" дополнила образ белым платком. Муж кондитера, Максим Большаков, нарядился в светлую рубашку, которую скомбинировал с голубыми джинсами.

Дочерей родители одели в праздничные образы. Соломия и Полина позировали на камеру в белых кружевных платьях, шапочках и обуви с бантиками.

Напомним, что Лиза Глинская не сразу раскрыла поклонникам новость о пополнении в семье. Сначала кондитер замалчивала беременность, а о рождении малышей рассказала лишь через два месяца после того, как они появились на свет.

Возможно, звезда "МастерШеф" не сразу делилась радостными новостями, ведь 15 лет назад пережила довольно травмирующий опыт. Из-за халатности врачей она потеряла ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Верба покрестила маленькую дочь и показала, как прошло таинство.

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