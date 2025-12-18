'Каждую минуту куда-то прилетает': Зеленский предложил партнерам способы преодоления дефицита ракет для ПВО. Видео

Украина ежедневно живет под постоянной угрозой ракетных атак, и это реальность, в которой счет идет на минуты. Президент Владимир Зеленский отметил, что дефицит ракет для противовоздушной обороны остается критической проблемой.

Видео дня

Он призвал международных партнеров к конкретным решениям, которые помогут закрыть этот пробел. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что нынешние условия, в которых живет Украина, сложно назвать просто жизнью – это постоянная борьба за выживание.

По его словам, страна ежедневно сталкивается с массированными обстрелами и вопрос противовоздушной обороны является одним из ключевых.

Президент отметил, что на отдельных системах ПВО наблюдается дефицит определенных видов ракет, однако он сознательно не детализирует эти данные публично.

В то же время он отметил, что дискуссии с партнерами могут длиться долго, но атаки не прекращаются – ракеты и дроны летят ежедневно и ежеминутно.

"Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим президент предложил партнерам несколько практических путей решения проблемы. Среди них: предоставление лицензий на производство противоракет, непосредственная передача ракет для ПВО или финансовая помощь, которая позволит Украине самостоятельно закупать необходимое вооружение.

"Поэтому партнеры или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами – мы сами покупаем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала введения программы PURL (Potentially Underused Resources List), которая позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины за средства союзников, к ней присоединились уже 21 страна. По этой программе в нашу страну поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого критически важного вооружения для обороны от агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!