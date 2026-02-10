УкраїнськаУКР
Объявлены номинанты юбилейной Национальной музыкальной премии YUNA-2026: полный перечень

Андрей Колотовкин
Сегодня 10 февраля в прямом эфире организаторы объявили имена номинантов пятнадцатой Национальной музыкальной премии YUNA. Событие состоялось в Киеве и стало официальным стартом юбилейного сезона премии YUNA-2026.

Организаторы также сообщили OBOZ.UA об изменениях в регламенте премии и представили новую номинацию. Речь идет о категории "Лучшая новая версия", которая впервые появилась в перечне наград.

По информации организаторов премии YUNA, объявление номинантов состоялось в открытом формате. Соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько во время эфира заявил, что юбилейный сезон будет иметь отдельные специальные проекты и обновленную структуру. Он также отметил, что часть решений оргкомитет принимал с учетом особенностей пятнадцатого сезона.

Оргкомитет сообщил, что результаты первого тура голосования были зафиксированы и открыты во время трансляции. Гарантом прозрачности традиционно выступает компания Deloitte Ukraine.

Юбилейные акценты

Во время объявления номинантов Павел Шилько сообщил о запуске специального проекта "15 самых влиятельных артистов за 15 лет". По его словам, список украинских исполнителей сформирует жюри премии, а имена лауреатов объявят еще до церемонии награждения.

Отдельно организаторы рассказали о социальных инициативах и благотворительных проектах, которые YUNA реализует в этом году. Эти направления, как отмечалось во время события, остаются составляющей деятельности премии в нынешнем сезоне.

К участникам и зрителям прямого эфира обратился соучредитель премии Мохаммад Захур. Модератором мероприятия выступил директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.

О регламенте и номинациях

Представительница компании Deloitte Ukraine Анна Марченко презентовала конверты с результатами голосования жюри в первом туре. Были открыты итоги в 12 номинациях, которые объявили во время трансляции.

Игорь Панасов объяснил, что номинанты в категории "Лучшая песня к фильму" были определены без голосования в первом туре. Причиной стало то, что количество претендентов в этой категории составило восемь работ.

Также он отметил, что в категорию "Лучший менеджмент артиста" автоматически попали менеджеры исполнителей, номинированных в категориях "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Имена этих номинантов оргкомитет планирует обнародовать в ближайшие дни.

Список номинантов YUNA 2026

Лучшая песня

  • Alena Omargalieva - Мужчина
  • Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не пьяна - Влюблена
  • Drevo - Изумрудное небо
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА
  • Jerry Heil - Добавь громкости (12 баллов)

Лучший исполнитель

  • CHEEV
  • Drevo
  • Max Barskih
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • Алена Омаргалиева
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • KOLA
  • MamaRika
  • Анна Тринчер

Лучшая поп-группа

  • 100лица
  • Chico & Qatoshi
  • KAZKA
  • MOLODI
  • The Byca

Лучшая рок-группа

  • O. Torvald
  • РИАНОБОЙ
  • Ziferblat
  • СКАЙ
  • хейтспич

Лучший дуэт/коллаборация

  • ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay Ay
  • Alena Omargalieva & "Кралица" - Не Пьяна - Влюблена
  • DOROFEEVA & POSITIFF - Смак- печаль
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА
  • Jerry Heil & YARMAK - С какого ты этажа неба?

Лучший хип-хоп хит

  • Jerry Heil - НА КИЛИМЕ
  • OTOY - Пряди
  • SKOFKA - Становимся сильнее
  • YARMAK - ЗАВЕЩАНИЕ
  • Кажанна - boy

Лучший видеоклип

  • Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не Пьяна - Влюблена
  • DOROFEEVA - Япония
  • DOROFEEVA & POSITIFF - Смак-печаль
  • Jamala - Мы прячемся
  • Jerry Heil - Добавь громкости (12 points)

Открытие года

  • DAMNITSKYI
  • SASHA NOROVA
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Лучшая новая версия

  • Domiy & Бумбокс - Ребенок (Бумбокс cover)
  • OKS - Роман (НЕАНГЕЛЫ cover)
  • TVORCHI - Милая моя (Владимир Ивасюк cover)
  • Volodymyr Dantes - Одинокая (Ирина Билык cover)
  • Наталья Могилевская & Lely45 - Отправила Message (Наталья Могилевская cover)
  • Кристина Соловий & Ирина Билык - Франсуа (Ирина Билык cover)

Лучший альбом

  • ДахаБраха - Ящик Пандоры
  • ДахаБраха - Птах
  • Jerry Heil - АРХЕТИПИ
  • The Maneken - Nova Era
  • Курган & Agregat - ПОЛЕ КАНИФОЛИ
  • МУР - РЕБЕЛИЯ [1991]
  • палиндром - Машина для трансляции снов

Лучшее концертное событие

  • MAX BARSKIH - Шоу во Дворце спорта
  • MONATIK - Серия концертов "I.V."
  • Артем Пивоваров - 7 шоу во Дворце спорта
  • Наталья Могилевская - Юбилейное шоу
  • Шугар - Шоу во Дворце спорта

Лучшая песня к фильму

  • alyona alyona - "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")
  • DOROFEEVA - "Мураками" (OST "Песики")
  • Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")
  • SHUMEI - "Гудит ветер вельми в поле" (OST "Малевич")
  • Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")
  • КАРНА - "Атомы" (OST "Каховский объект")
  • Михаил Хома & Eugen Khmara - "Там, где Рождество" (OST "Поезд к Рождеству")
  • Тина Кароль - Огоньки (OST "Вартові Різдва")

Имена победителей YUNA 2026 объявят на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина". В этом зале премия состоится впервые за последние пять лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что премия YUNA-2025, состоялась в апреле прошлого года и запомнилась зрителям не только яркими выступлениями и победами любимых артистов, но и острой репликой ведущего вечера Анатолия Анатолича.Шоумен позволил себе довольно резкую шутку в адрес рэпера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко), который ранее неоднократно был ведущим YUNA, а теперь уже более 3 лет пытается устроить карьеру в Европе.

