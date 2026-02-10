Объявлены номинанты юбилейной Национальной музыкальной премии YUNA-2026: полный перечень
Сегодня 10 февраля в прямом эфире организаторы объявили имена номинантов пятнадцатой Национальной музыкальной премии YUNA. Событие состоялось в Киеве и стало официальным стартом юбилейного сезона премии YUNA-2026.
Организаторы также сообщили OBOZ.UA об изменениях в регламенте премии и представили новую номинацию. Речь идет о категории "Лучшая новая версия", которая впервые появилась в перечне наград.
По информации организаторов премии YUNA, объявление номинантов состоялось в открытом формате. Соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько во время эфира заявил, что юбилейный сезон будет иметь отдельные специальные проекты и обновленную структуру. Он также отметил, что часть решений оргкомитет принимал с учетом особенностей пятнадцатого сезона.
Оргкомитет сообщил, что результаты первого тура голосования были зафиксированы и открыты во время трансляции. Гарантом прозрачности традиционно выступает компания Deloitte Ukraine.
Юбилейные акценты
Во время объявления номинантов Павел Шилько сообщил о запуске специального проекта "15 самых влиятельных артистов за 15 лет". По его словам, список украинских исполнителей сформирует жюри премии, а имена лауреатов объявят еще до церемонии награждения.
Отдельно организаторы рассказали о социальных инициативах и благотворительных проектах, которые YUNA реализует в этом году. Эти направления, как отмечалось во время события, остаются составляющей деятельности премии в нынешнем сезоне.
К участникам и зрителям прямого эфира обратился соучредитель премии Мохаммад Захур. Модератором мероприятия выступил директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.
О регламенте и номинациях
Представительница компании Deloitte Ukraine Анна Марченко презентовала конверты с результатами голосования жюри в первом туре. Были открыты итоги в 12 номинациях, которые объявили во время трансляции.
Игорь Панасов объяснил, что номинанты в категории "Лучшая песня к фильму" были определены без голосования в первом туре. Причиной стало то, что количество претендентов в этой категории составило восемь работ.
Также он отметил, что в категорию "Лучший менеджмент артиста" автоматически попали менеджеры исполнителей, номинированных в категориях "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Имена этих номинантов оргкомитет планирует обнародовать в ближайшие дни.
Список номинантов YUNA 2026
Лучшая песня
- Alena Omargalieva - Мужчина
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не пьяна - Влюблена
- Drevo - Изумрудное небо
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА
- Jerry Heil - Добавь громкости (12 баллов)
Лучший исполнитель
- CHEEV
- Drevo
- Max Barskih
- MONATIK
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- Алена Омаргалиева
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- KOLA
- MamaRika
- Анна Тринчер
Лучшая поп-группа
- 100лица
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- The Byca
Лучшая рок-группа
- O. Torvald
- РИАНОБОЙ
- Ziferblat
- СКАЙ
- хейтспич
Лучший дуэт/коллаборация
- ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay Ay
- Alena Omargalieva & "Кралица" - Не Пьяна - Влюблена
- DOROFEEVA & POSITIFF - Смак- печаль
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА
- Jerry Heil & YARMAK - С какого ты этажа неба?
Лучший хип-хоп хит
- Jerry Heil - НА КИЛИМЕ
- OTOY - Пряди
- SKOFKA - Становимся сильнее
- YARMAK - ЗАВЕЩАНИЕ
- Кажанна - boy
Лучший видеоклип
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не Пьяна - Влюблена
- DOROFEEVA - Япония
- DOROFEEVA & POSITIFF - Смак-печаль
- Jamala - Мы прячемся
- Jerry Heil - Добавь громкости (12 points)
Открытие года
- DAMNITSKYI
- SASHA NOROVA
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Лучшая новая версия
- Domiy & Бумбокс - Ребенок (Бумбокс cover)
- OKS - Роман (НЕАНГЕЛЫ cover)
- TVORCHI - Милая моя (Владимир Ивасюк cover)
- Volodymyr Dantes - Одинокая (Ирина Билык cover)
- Наталья Могилевская & Lely45 - Отправила Message (Наталья Могилевская cover)
- Кристина Соловий & Ирина Билык - Франсуа (Ирина Билык cover)
Лучший альбом
- ДахаБраха - Ящик Пандоры
- ДахаБраха - Птах
- Jerry Heil - АРХЕТИПИ
- The Maneken - Nova Era
- Курган & Agregat - ПОЛЕ КАНИФОЛИ
- МУР - РЕБЕЛИЯ [1991]
- палиндром - Машина для трансляции снов
Лучшее концертное событие
- MAX BARSKIH - Шоу во Дворце спорта
- MONATIK - Серия концертов "I.V."
- Артем Пивоваров - 7 шоу во Дворце спорта
- Наталья Могилевская - Юбилейное шоу
- Шугар - Шоу во Дворце спорта
Лучшая песня к фильму
- alyona alyona - "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")
- DOROFEEVA - "Мураками" (OST "Песики")
- Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")
- SHUMEI - "Гудит ветер вельми в поле" (OST "Малевич")
- Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")
- КАРНА - "Атомы" (OST "Каховский объект")
- Михаил Хома & Eugen Khmara - "Там, где Рождество" (OST "Поезд к Рождеству")
- Тина Кароль - Огоньки (OST "Вартові Різдва")
Имена победителей YUNA 2026 объявят на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина". В этом зале премия состоится впервые за последние пять лет.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что премия YUNA-2025, состоялась в апреле прошлого года и запомнилась зрителям не только яркими выступлениями и победами любимых артистов, но и острой репликой ведущего вечера Анатолия Анатолича.Шоумен позволил себе довольно резкую шутку в адрес рэпера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко), который ранее неоднократно был ведущим YUNA, а теперь уже более 3 лет пытается устроить карьеру в Европе.
