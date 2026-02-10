Объявлены номинанты юбилейной Национальной музыкальной премии YUNA-2026: полный перечень

Сегодня 10 февраля в прямом эфире организаторы объявили имена номинантов пятнадцатой Национальной музыкальной премии YUNA. Событие состоялось в Киеве и стало официальным стартом юбилейного сезона премии YUNA-2026.

Организаторы также сообщили OBOZ.UA об изменениях в регламенте премии и представили новую номинацию. Речь идет о категории "Лучшая новая версия", которая впервые появилась в перечне наград.

По информации организаторов премии YUNA, объявление номинантов состоялось в открытом формате. Соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько во время эфира заявил, что юбилейный сезон будет иметь отдельные специальные проекты и обновленную структуру. Он также отметил, что часть решений оргкомитет принимал с учетом особенностей пятнадцатого сезона.

Оргкомитет сообщил, что результаты первого тура голосования были зафиксированы и открыты во время трансляции. Гарантом прозрачности традиционно выступает компания Deloitte Ukraine.

Юбилейные акценты

Во время объявления номинантов Павел Шилько сообщил о запуске специального проекта "15 самых влиятельных артистов за 15 лет". По его словам, список украинских исполнителей сформирует жюри премии, а имена лауреатов объявят еще до церемонии награждения.

Отдельно организаторы рассказали о социальных инициативах и благотворительных проектах, которые YUNA реализует в этом году. Эти направления, как отмечалось во время события, остаются составляющей деятельности премии в нынешнем сезоне.

К участникам и зрителям прямого эфира обратился соучредитель премии Мохаммад Захур. Модератором мероприятия выступил директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.

О регламенте и номинациях

Представительница компании Deloitte Ukraine Анна Марченко презентовала конверты с результатами голосования жюри в первом туре. Были открыты итоги в 12 номинациях, которые объявили во время трансляции.

Игорь Панасов объяснил, что номинанты в категории "Лучшая песня к фильму" были определены без голосования в первом туре. Причиной стало то, что количество претендентов в этой категории составило восемь работ.

Также он отметил, что в категорию "Лучший менеджмент артиста" автоматически попали менеджеры исполнителей, номинированных в категориях "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Имена этих номинантов оргкомитет планирует обнародовать в ближайшие дни.

Список номинантов YUNA 2026

Лучшая песня

Alena Omargalieva - Мужчина

Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не пьяна - Влюблена

Drevo - Изумрудное небо

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА

Jerry Heil - Добавь громкости (12 баллов)

Лучший исполнитель

CHEEV

Drevo

Max Barskih

MONATIK

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

Алена Омаргалиева

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Тринчер

Лучшая поп-группа

100лица

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

Лучшая рок-группа

O. Torvald

РИАНОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

хейтспич

Лучший дуэт/коллаборация

ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay Ay

Alena Omargalieva & "Кралица" - Не Пьяна - Влюблена

DOROFEEVA & POSITIFF - Смак- печаль

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - ШЕЛКОВИЦА

Jerry Heil & YARMAK - С какого ты этажа неба?

Лучший хип-хоп хит

Jerry Heil - НА КИЛИМЕ

OTOY - Пряди

SKOFKA - Становимся сильнее

YARMAK - ЗАВЕЩАНИЕ

Кажанна - boy

Лучший видеоклип

Alena Omargalieva & "Кралиця" - Не Пьяна - Влюблена

DOROFEEVA - Япония

DOROFEEVA & POSITIFF - Смак-печаль

Jamala - Мы прячемся

Jerry Heil - Добавь громкости (12 points)

Открытие года

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Лучшая новая версия

Domiy & Бумбокс - Ребенок (Бумбокс cover)

OKS - Роман (НЕАНГЕЛЫ cover)

TVORCHI - Милая моя (Владимир Ивасюк cover)

Volodymyr Dantes - Одинокая (Ирина Билык cover)

Наталья Могилевская & Lely45 - Отправила Message (Наталья Могилевская cover)

Кристина Соловий & Ирина Билык - Франсуа (Ирина Билык cover)

Лучший альбом

ДахаБраха - Ящик Пандоры

ДахаБраха - Птах

Jerry Heil - АРХЕТИПИ

The Maneken - Nova Era

Курган & Agregat - ПОЛЕ КАНИФОЛИ

МУР - РЕБЕЛИЯ [1991]

палиндром - Машина для трансляции снов

Лучшее концертное событие

MAX BARSKIH - Шоу во Дворце спорта

MONATIK - Серия концертов "I.V."

Артем Пивоваров - 7 шоу во Дворце спорта

Наталья Могилевская - Юбилейное шоу

Шугар - Шоу во Дворце спорта

Лучшая песня к фильму

alyona alyona - "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")

DOROFEEVA - "Мураками" (OST "Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")

SHUMEI - "Гудит ветер вельми в поле" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")

КАРНА - "Атомы" (OST "Каховский объект")

Михаил Хома & Eugen Khmara - "Там, где Рождество" (OST "Поезд к Рождеству")

Тина Кароль - Огоньки (OST "Вартові Різдва")

Имена победителей YUNA 2026 объявят на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина". В этом зале премия состоится впервые за последние пять лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что премия YUNA-2025, состоялась в апреле прошлого года и запомнилась зрителям не только яркими выступлениями и победами любимых артистов, но и острой репликой ведущего вечера Анатолия Анатолича.Шоумен позволил себе довольно резкую шутку в адрес рэпера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко), который ранее неоднократно был ведущим YUNA, а теперь уже более 3 лет пытается устроить карьеру в Европе.

