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Обвинила в "охоте на людей" и "использовании детей": 11-летняя звезда украинской сцены сбежала в Москву, а ее мать облила грязью Украину

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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11-летняя звезда украинской сцены сбежала в Москву
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11-летняя певица и пианистка из Одессы Мария Свиязова, которая в 2025 году стала финалисткой Национального отбора на Детское Евровидение, теперь выступает в Москве. Ее мать Ольга Великая, которая ранее сама развивала карьеру дочери в Украине, объяснила переезд семьи в Россию обвинениями в адрес украинского государства.

В частности, она заявила, что в Украине якобы "охотятся" на граждан, а детей "используют" для нормализации войны. Об этом говорится в материале "Бабеля", а также в видеообращении Ольги Великой, опубликованном на YouTube-канале ее дочери.

Мария Свиязова переехала в Москву

Журналисты отмечают, что в конце августа на страницах Марии появились видео из Москвы. Девушка побывала в российской "Академии талантов KRB", а также приняла участие в конкурсе "Звезда России", где получила два гран-при в разных номинациях.

Девушка выступала в РФ.

Мария Свиязова начала заниматься музыкой в два года. Ее главной наставницей была и остается мама Ольга Великая – пианистка, преподавательница и композитор. Более 10 лет она преподавала вокал и фортепиано в Одессе, руководила собственной студией и писала музыку и тексты, в том числе для песен своей дочери.

Девушка выступала в РФ.

За годы занятий Мария успела принять участие в десятках конкурсов в Украине и за рубежом. В 2024 году она стала победительницей международного детского песенного фестиваля United Kids Festival в Аликанте, а также заняла первое место на Performist Fest в Стамбуле. В 2025 году она получила гран-при конкурса "Талантливая страна" и высшую награду "Украина объединяет".

Девушка также участвовала в шоу "Словакия имеет талант", где стала финалисткой, а в 2023 году – финалисткой "Таврических игр". Кроме того, после победы на United Kids Festival Мария получила авторскую песню от композитора Руслана Квинты.

Наиболее заметным стало ее участие в Национальном отборе на Детское Евровидение 2025

Но наиболее заметным стало ее участие в Национальном отборе на Детское Евровидение 2025. Тогда Мария прошла в финал, однако впоследствии прекратила участие, объяснив это "семейными обстоятельствами".

В своей видеопрезентации для конкурса девушка рассказывала, что после начала полномасштабной войны вместе с мамой уехала за границу. По ее словам, из-за новой страны, языка и отсутствия привычной творческой среды она скучала по музыкальным занятиям, друзьям и учителям. В конце концов семья решила вернуться в Одессу.

"Вернувшись домой, я снова оказалась в музыкальном пространстве среди родных людей. И я была очень счастлива, что могу продолжать заниматься вокалом и играть на фортепиано", – говорила Мария в видеовизитке.

Мария прошла в финал, однако впоследствии прекратила участие

Тогда же она называла Детское Евровидение своей мечтой.

"У меня есть мечта пройти отбор и победить на Детском Евровидении, оказаться в кругу настоящих артистов и получить опыт работы с профессиональной творческой командой. Быть услышанной и нести красоту и свет через песню", – говорила юная артистка.

В то же время еще до нынешнего переезда в Москву в истории Марии был эпизод, связанный с Россией. В 2021 году, когда ей было шесть лет, она вместе с мамой приехала в Москву и приняла участие в российском телевизионном шоу талантов "Лучше всех!" на "Первом канале". Там девочка выступила в качестве пианистки и сыграла фрагмент из "Лебединого озера" Петра Чайковского.

Она называла Детское Евровидение" своей мечтой.

Именно это участие впоследствии стало причиной проблем с Национальным отбором. По правилам "Суспильного", артисты, которые после 2014 года выступали или участвовали в проектах на территории России, не могут представлять Украину на Евровидении.

Ольга Великая в своем видеообращении утверждала, что семья честно указала в заявке на Национальный отбор участие Марии в шоу "Лучше всех!". По ее словам, они ожидали, что из-за этого девочке откажут, однако она все же прошла в финал.

Мать Марии заявила, что впоследствии редакторы "Суспильного" якобы поставили семье ультиматум: либо они сами снимаются с конкурса и указывают в качестве причины "семейные обстоятельства", либо организаторы публично объявят, что причиной стало участие девочки в российском телешоу.

В "Суспильном" при этом пояснили источнику, что информацию о выступлении Марии в России действительно не учли при первоначальной обработке анкет. Там назвали это своей ошибкой, отметив, что из-за технического сбоя данные не попали в сводный документ. Об участии девочки в российском шоу стало известно уже после проведения "Звездной школы". После этого семье сообщили, что участие Марии не соответствует правилам конкурса.

В августе 2026 года, уже после выхода Марии на российскую сцену, Ольга Великая опубликовала длинное видео, в котором раскритиковала украинское музыкальное пространство и Детское Евровидение". Она заявила, что после истории с Национальным отбором перед ее дочерью якобы "негласно закрылись" все некоммерческие проекты.

Она называла Детское Евровидение своей мечтой.

Мать певицы также заявила, что, по ее мнению, Детское Евровидение "уже давно перестало быть вокальным" и превратилось в политический проект. Она утверждала, что для участников якобы важнее таланта стали "лояльность и служение новому политическому строю", намекнув на несогласие с правилом об отсутствии выступлений в РФ, которая ежедневно обстреливает Украину и убивает украинских детей.

После появления видео из Москвы, по словам Великой, на страницу дочери начали поступать негативные комментарии. Она заявила, что Марии писали из-за ее выступлений в России, а также упомянула угрозы в адрес ребенка и ее семьи.

Великая заявила, что больше не хочет видеть, как в Украине, по еЕ словам, "на своих же граждан охотятся, как на животных". Также она утверждала, что гражданских лиц якобы используют в качестве "живого щита", а детей – для "нормализации войны и насилия".

Сейчас Мария и ее мама находятся в Москве.

Однако в таких условиях она почему-то не переехала в какую-либо страну Европы, а выбрала именно Москву, откуда Кремль отдает приказы запускать дроны и ракеты в Украину, убивать мирное население и уничтожать целую нацию.

Сейчас Мария и ее мама находятся в Москве. В их соцсетях сейчас есть кадры из российской столицы. Мать также показывала дочь в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова.

По данным "Бабеля", отец Марии Константин Свиязов родом из Приморского края России, однако долгое время жил в Одессе. После начала полномасштабной войны он уехал в Европу, а в 2026 году начал публиковать видео из Москвы.

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