Обвинила в "охоте на людей" и "использовании детей": 11-летняя звезда украинской сцены сбежала в Москву, а ее мать облила грязью Украину

11-летняя певица и пианистка из Одессы Мария Свиязова, которая в 2025 году стала финалисткой Национального отбора на Детское Евровидение, теперь выступает в Москве. Ее мать Ольга Великая, которая ранее сама развивала карьеру дочери в Украине, объяснила переезд семьи в Россию обвинениями в адрес украинского государства.

Видео дня

В частности, она заявила, что в Украине якобы "охотятся" на граждан, а детей "используют" для нормализации войны. Об этом говорится в материале "Бабеля", а также в видеообращении Ольги Великой, опубликованном на YouTube-канале ее дочери.

Журналисты отмечают, что в конце августа на страницах Марии появились видео из Москвы. Девушка побывала в российской "Академии талантов KRB", а также приняла участие в конкурсе "Звезда России", где получила два гран-при в разных номинациях.

Мария Свиязова начала заниматься музыкой в два года. Ее главной наставницей была и остается мама Ольга Великая – пианистка, преподавательница и композитор. Более 10 лет она преподавала вокал и фортепиано в Одессе, руководила собственной студией и писала музыку и тексты, в том числе для песен своей дочери.

За годы занятий Мария успела принять участие в десятках конкурсов в Украине и за рубежом. В 2024 году она стала победительницей международного детского песенного фестиваля United Kids Festival в Аликанте, а также заняла первое место на Performist Fest в Стамбуле. В 2025 году она получила гран-при конкурса "Талантливая страна" и высшую награду "Украина объединяет".

Девушка также участвовала в шоу "Словакия имеет талант", где стала финалисткой, а в 2023 году – финалисткой "Таврических игр". Кроме того, после победы на United Kids Festival Мария получила авторскую песню от композитора Руслана Квинты.

Но наиболее заметным стало ее участие в Национальном отборе на Детское Евровидение 2025. Тогда Мария прошла в финал, однако впоследствии прекратила участие, объяснив это "семейными обстоятельствами".

В своей видеопрезентации для конкурса девушка рассказывала, что после начала полномасштабной войны вместе с мамой уехала за границу. По ее словам, из-за новой страны, языка и отсутствия привычной творческой среды она скучала по музыкальным занятиям, друзьям и учителям. В конце концов семья решила вернуться в Одессу.

"Вернувшись домой, я снова оказалась в музыкальном пространстве среди родных людей. И я была очень счастлива, что могу продолжать заниматься вокалом и играть на фортепиано", – говорила Мария в видеовизитке.

Тогда же она называла Детское Евровидение своей мечтой.

"У меня есть мечта пройти отбор и победить на Детском Евровидении, оказаться в кругу настоящих артистов и получить опыт работы с профессиональной творческой командой. Быть услышанной и нести красоту и свет через песню", – говорила юная артистка.

В то же время еще до нынешнего переезда в Москву в истории Марии был эпизод, связанный с Россией. В 2021 году, когда ей было шесть лет, она вместе с мамой приехала в Москву и приняла участие в российском телевизионном шоу талантов "Лучше всех!" на "Первом канале". Там девочка выступила в качестве пианистки и сыграла фрагмент из "Лебединого озера" Петра Чайковского.

Именно это участие впоследствии стало причиной проблем с Национальным отбором. По правилам "Суспильного", артисты, которые после 2014 года выступали или участвовали в проектах на территории России, не могут представлять Украину на Евровидении.

Ольга Великая в своем видеообращении утверждала, что семья честно указала в заявке на Национальный отбор участие Марии в шоу "Лучше всех!". По ее словам, они ожидали, что из-за этого девочке откажут, однако она все же прошла в финал.

Мать Марии заявила, что впоследствии редакторы "Суспильного" якобы поставили семье ультиматум: либо они сами снимаются с конкурса и указывают в качестве причины "семейные обстоятельства", либо организаторы публично объявят, что причиной стало участие девочки в российском телешоу.

В "Суспильном" при этом пояснили источнику, что информацию о выступлении Марии в России действительно не учли при первоначальной обработке анкет. Там назвали это своей ошибкой, отметив, что из-за технического сбоя данные не попали в сводный документ. Об участии девочки в российском шоу стало известно уже после проведения "Звездной школы". После этого семье сообщили, что участие Марии не соответствует правилам конкурса.

В августе 2026 года, уже после выхода Марии на российскую сцену, Ольга Великая опубликовала длинное видео, в котором раскритиковала украинское музыкальное пространство и Детское Евровидение". Она заявила, что после истории с Национальным отбором перед ее дочерью якобы "негласно закрылись" все некоммерческие проекты.

Мать певицы также заявила, что, по ее мнению, Детское Евровидение "уже давно перестало быть вокальным" и превратилось в политический проект. Она утверждала, что для участников якобы важнее таланта стали "лояльность и служение новому политическому строю", намекнув на несогласие с правилом об отсутствии выступлений в РФ, которая ежедневно обстреливает Украину и убивает украинских детей.

После появления видео из Москвы, по словам Великой, на страницу дочери начали поступать негативные комментарии. Она заявила, что Марии писали из-за ее выступлений в России, а также упомянула угрозы в адрес ребенка и ее семьи.

Великая заявила, что больше не хочет видеть, как в Украине, по еЕ словам, "на своих же граждан охотятся, как на животных". Также она утверждала, что гражданских лиц якобы используют в качестве "живого щита", а детей – для "нормализации войны и насилия".

Однако в таких условиях она почему-то не переехала в какую-либо страну Европы, а выбрала именно Москву, откуда Кремль отдает приказы запускать дроны и ракеты в Украину, убивать мирное население и уничтожать целую нацию.

Сейчас Мария и ее мама находятся в Москве. В их соцсетях сейчас есть кадры из российской столицы. Мать также показывала дочь в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова.

По данным "Бабеля", отец Марии Константин Свиязов родом из Приморского края России, однако долгое время жил в Одессе. После начала полномасштабной войны он уехал в Европу, а в 2026 году начал публиковать видео из Москвы.

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