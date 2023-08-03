'Обобрала по максимуму': в России набросились на Брежневу из-за 'развода' с Меладзе и заговорили о его 'настоящей' позиции по войне

Популярная украинская певица Вера Брежнева на днях впервые за полтора года вернулась в Украину. Этим артистка, как и следовало ожидать, разозлила российских пропагандистов и возобновила поток слухов о разводе с известным композитором и продюсером Константином Меладзе, которые распространяют в росСМИ уже больше года, но без каких-либо доказательств. Теперь же псевдожурналисты пишут о том, что исполнительница после "разрыва" якобы "обобрала музыканта по максимуму", а тот "нашел утешение на дне стакана".

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Конкретных фактов, которые бы указывали на расставание звезд, пропагандисты привести не могут. Тем не менее, с особым энтузиазмом поливают украинку грязью из-за того, что она выступает против террористической войны. OBOZREVATEL расскажет в материале, что пишут росСМИ о "разводе" звездной пары.

"Вера его обобрала по максимуму, но всего имущества ей отжать не удалось. Оказалось, что виллу в Форте-дей-Марми Меладзе просто снимал, пока ему шли деньги из России. В собственности у него только дом на озере Гарда, но он был куплен до брака, и его Вера не могла забрать", – пытаются заверить кремлевские рупоры.

Причиной "развода" называют, конечно же, разные взгляды на полномасштабное вторжение РФ в Украину. 24 февраля Меладзе опубликовал в соцсетях черный квадрат, символизирующий несогласие с российской агрессией, однако больше ситуацию никак не комментировал и страну-террористку открыто за ее действия не осуждал.

Тем не менее, россияне придумали собственную легенду. Они пишут, что Брежнева заставляла супруга публично выступить против так называемой "спецоперации", а он отказался – "на этой почве они и рассорились".

Возвращение Брежневой в Украину так сильно задело путинистов, что они принялись писать в своих материалах откровенные оскорбления артистки – якобы без Меладзе она "ничего из себя не представляет" и замуж за него она вышла "только ради карьеры".

"Она всегда искала, с кем из мужиков кусок пожирней можно урвать. Сначала олигарха Кипермана охмурила, потом режиссера Вайсберга. Но поняла, что с ее безголосостью нужен композитор. Видимо, больше Костя ей не выгоден. И, кстати, не пора ли прекратить позорить фамилию генсека ЦК КПСС и Галушку называть её именем? Какая же она Брежнева? Брежнев был коммунистом! А она Галушка, раз поддерживает ВСУ", – цитируют пропагандисты в своих статьях Z-патриотов.

Во время полномасштабной войны Брежнева активно помогала украинским беженцам заграницей, а также запела на родном языке. В частности, выпустила композиции "Вишиванка" и "Такi ми люди".

"Брежнева сменила имидж, став брюнеткой с коротким каре, взяла себе новый сценический псевдоним Vera и спела на украинском песни. В своих интервью девушка рассыпалась в объяснениях, что, мол, в такое тяжелое для её страны время черный цвет волос выражает ее состояние души. Однако хитами песни на украинском не стали. С концертами – та же беда... Концерты пришлось отменить – не получилось распродать билеты. Тогда Брежнева решила вернуться к старым добрым хитам, написанным для нее Меладзе, а также вдруг снова неожиданно стала блондинкой с длинными волосами. В сети гуляет видео, где на недавнем концерте полуголая Вера с копной белокурых волос поет хит Константина под фонограмму "Люди, любите друг друга", размахивая украинским флагом", – пишут обиженные пропагандисты.

Что же касается позиции Медадзе по войне, то он продолжает молчать. Ранее его украинский коллега Владимир Бебешко комментировал: "Нормальная у него позиция, он в Италии живет... Не надо грубо говорить: "сбежал". Выехал. Понимаете, он грузин. Он не украинец. Имеет право жить там, где захочет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вера Брежнева посетила детский дом в Мукачево. Вместе с подругой-волонтеркой, ее родными и фанатами певицы удалось построить корпус дома-интерната для детей.

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