Брежнева впервые за полтора года вернулась в Украину и от радости станцевала на вокзале. Видео

Украинская певица Вера Брежнева впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Украину. На киевском вокзале ее встречали близкие с подсолнухами.

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Видео прибытия артистки в украинскую столицу появилось в ее Instagram. Брежнева назвала поездку домой "самым ожидаемым путешествием" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница вышла из вагона с улыбкой и показала, что по ее телу побежали мурашки от эмоций. После теплой встречи с друзьями звезда станцевала прямо в зале среди людей.

Приезд артистки вызвал разную реакцию у ее подписчиков. Некоторые не могут простить Брежневой работу в России и слова, что она "не украинская певица", а другие поздравили ее с приездом.

"Всегда хорошо возвращаться домой. Красотка", "Где ты была раньше? Приехала, когда скрутило?" "Лучше поздно, чем никогда. Молодец", "Через полтора года "патриотка" наконец-то приехала", "Очень рады вас видеть в Киеве", – высказались украинцы.

Следует заметить, что в Украину артистка приехала одна. Ее муж, композитор Константин Меладзе, по-видимому, остался в Европе, ведь на ролике его нет.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Вера Брежнева покинула РФ. Ее бывшая PR-менеджерка заявила, что звезда разорвала все контракты в России и не намерена возвращаться. Впоследствии певица засветилась на видео с гуманитаркой, отправлявшейся в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили, что Брежнева и Меладзе продают недвижимость вблизи Москвы. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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