'Ну и где сейчас эта Настя Каменских?' Юля Юрина – о 'скурвлении' украинской культуры, стыдливом фольклоре и своем российском паспорте

Юля Юрина – певица родом из российской Анапы, которая уже более десяти лет живет в Киеве. Широкую известность ей принесло участие в шоу "Голос страны" и группа YUKO, которая объединила элементы народной песни и электронной музыки. В 2019 году коллектив участвовал в Нацотборе на Евровидение, а через год прекратил существование. Сейчас певица выступает сольно, исследует и популяризирует украинский фольклор.

В интервью OBOZ.UA Юля Юрина откровенно рассказала, как это – жить в Украине без украинского паспорта и годами бороться за гражданство, а также – на чем зарабатывает сегодня и как складываются ее отношения с семьей в России. А еще прокомментировала свой громкий пост об артистах, которые, по ее мнению, паразитируют на украинском фольклоре, и объяснила, почему стыдливые песни – это не просто эпатаж, а часть традиции, через которую украинцы когда-то говорили о самом интимном.

– Юлия, предлагаю начать с последних новостей: недавно вы сообщили о сдвигах в борьбе за украинское гражданство, но вам пока приходится пользоваться российскими документами, которые вероятно имеют срок действия, их нужно обновлять. Как вы это решаете?

– Я живу в Украине с 2012 года, и за это время меняла паспорт один раз – еще в студенческие годы. Если не ошибаюсь, документ подлежит замене в 20 лет, потом, кажется, в 45. Сейчас ключевой документ для иностранца в Украине – загранпаспорт. У меня постоянный вид на жительство действителен до 2028 года, с ним все в порядке. А вот загранпаспорт как раз недавно подходил к завершению срока действия, и его нужно было срочно обновлять.

И именно тогда совпало так, что я снова публично подняла вопрос гражданства – это была, кажется, уже вторая или третья волна моих попыток. Поэтому очень не хотела ехать в российское посольство. Но оставаться с просроченным паспортом – еще больший риск. Поэтому мы с командой решили действовать осторожно: поехали в Молдову, заранее подготовили все документы, нашли юристов на месте – на случай, если что-то пойдет не так. И уже там, в российском посольстве, я подала документы на новый паспорт.

– Несколько лет назад в интервью нашему изданию актриса Даша Волга, жившая и работавшая в Украине, рассказывала, как оказалась накануне вторжения в Москве, куда приехала восстановить паспорт (подростком с родителями выехала в РФ, потом эмигрировала в Новую Зеландию, имела два гражданства – российское и новозеландское): "И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии указано, что осудила вторжение россиян в Крым и Донбасс. При желании из меня можно сделать такого шпиона, что писатели детективов будут завидовать".

– У меня были очень похожие ощущения. Я ужасно нервничала. Настолько, что когда вышла из российского посольства, меня буквально стошнило – это была реакция на стресс. Но, как ни странно, сама процедура оказалась максимально формализованной. Все поставлено на поток: на человека отводится буквально 4-5 минут. Заходишь, подаешь документы – и все. Никто особо не углубляется в твою историю. Это меня и спасло.

– Вас же теоретически могли задержать? Это же фактически их территория – такой себе "островок" России за границей.

– Да, конечно. Именно поэтому мои менеджеры стояли под воротами и ждали. Внутрь пускают только тебя самого, без сопровождения – это стандартная практика. Заходишь – и фактически сразу отрезаешься от внешнего мира. На входе сдаешь все: телефон, часы, гаджеты. Далее проходишь несколько уровней контроля: ворота, пропускные пункты. На первом – оставляешь вещи в воротничке, верхнюю одежду. И уже потом проводят дальше – во внутренние помещения, где происходит оформление. И это такой процесс, что извне никто даже не поймет, что происходит внутри. И знаете, что интересно: я не подавалась на паспорт на 10 лет – выбрала на пять. Хотя женщина в окошке удивилась: "Вы же могли на 10 оформить". А я сижу и молчу. И думаю: "Боже, у меня другие планы. Даст Бог, за это время я уже буду иметь украинское гражданство".

– А вообще, Юля, расскажите, как это – жить в Украине без украинского паспорта?

– Если честно, в повседневной жизни это не выглядит как что-то критично другое. Я с 2021 года зарегистрирована как ФОП, у меня третья группа, и все финансовые вопросы по артистической деятельности – налоги, поступления – проходят через него. С банками имею карточки и ПриватБанка, и Monobank. Фактически, у меня работает вся стандартная инфраструктура: есть "Дія", где подтянуты документы. В этом смысле полностью интегрирована в систему. Но нюансы все равно есть. Например, в "Дії" у меня регулярно – где-то раз в несколько месяцев – "слетает" идентификационный код. И тогда приходится снова идти в банк, обновлять данные. Почему так происходит – не знаю. Возможно, какие-то системные сбои или особенности учета для иностранцев.

– В одном из интервью вы рассказывали, что уже сдали языковой экзамен, что является обязательным условием для получения гражданства. Причем на 95 баллов из 100.

– Думаю, могла бы получить и 100 баллов, но допустила ошибку в последнем задании. Сам экзамен состоит из трех этапов. Первый – письменный: тебе дают текст, где нужно работать с логикой и контекстом, вставлять пропущенные слова. И там не просто надо знать правила – тебя специально пытаются запутать, проверяют, насколько чувствуешь язык, понимаешь смысл и нюансы. Второй этап – аудирование. Слушаешь записи и отвечаешь на вопросы. И опять же – там много моментов, где легко сбиться, если не уловишь детали или подтекст.

И третья часть – устная. Тебе дают тему, включают камеру, и ты должен сразу, без подготовки, высказаться. Фактически это проверка того, как ты мыслишь и владеешь языком в реальном времени. Вот как раз на этом этапе у меня и произошла накладка. Сначала мне выпала одна тема, я начала отвечать. А уже потом, когда просматривала результаты, увидела, что в системе почему-то отобразилось другое задание. То есть произошла техническая путаница. Но, к счастью, это учли, и в итоге все завершилось хорошо.

– Сталкивались ли вы с предложениями решить вопрос за деньги, чтобы ускорить процесс? Потому что, например, телеведущий Алексей Суханов рассказывал, что ему такое предлагали в процессе получения украинского гражданства.

– Да, такое было. И неоднократно. Незнакомцы находили мой номер телефона или Telegram и писали: "У нас есть люди, давайте сделаем быстрее". Это были посредники – не в официальных органах, а просто частные фирмы. Несколько лет назад мне предлагали за 3 тысячи долларов ускорить подачу документов. Но когда попыталась с ними поговорить – это был даже платный прием – они на многие мои вопросы просто не смогли ответить. То есть видно было, что компетентности фактически нет. Я живу в Украине уже 14 лет, знаю, сколько стоят стандартные услуги. А они предлагали цену втрое большую. Например, просто за информацию, куда подать документы, мне называли шесть тысяч гривен! И я думаю: "Боже, Березняковская, 4А – центральное управление миграционной службы Киева".

Поэтому мой совет тем, кто оказался в такой ситуации, как я: если нет особых финансовых возможностей, лучше делать все самостоятельно. Переводы, нотариусы, подача документов – это реально сделать собственными силами. Государственная пошлина, которую я оплатила сейчас для подачи документов на украинское гражданство, это 28 гривен. Через посреднические компании это могло бы стоить 28 тысяч. Кроме того, такие компании ничем не ускорят процесс в ГМС, потому что на каждый этап есть определенные сроки, которые никак не изменить.

– Расскажите, пожалуйста, чем зарабатываете на жизнь? Певица Тоня Матвиенко в интервью рассказывала нам, что сегодня основной доход артистов – не концерты, а просмотры на YouTube и музыкальных платформах .

– На самом деле роялти от прослушиваний – это скромные суммы. Один миллион прослушиваний на Spotify приносит примерно 700 долларов (около 31 тыс. грн). Если говорить о 100 или 500 тысяч прослушиваний – это совсем небольшие деньги. При этом запись песни, мастеринг, съемка клипа обходятся порой значительно дороже, чем можно заработать на просмотрах.

Мой основной заработок сейчас – преподавательская деятельность. Я преподаю вокал, традиционный украинский фольклор, провожу авторские курсы. Также у меня есть несколько групп и сольных артистов, которые обращаются за консультациями, помощью со звукозаписью или продюсированием треков. Это по сути околопродюсерская деятельность, которая дает стабильный доход. И сейчас начнутся концерты. Традиционно уже шестой год подряд провожу сольное выступление в свой день рождения – 22 мая. На этот раз начнем концерт с традиционной украинской фольклорной музыки, а завершим украинским рейвом. Такая себе этноэволюция.

– А какие сейчас ваши заработки? Допустим, вы ездите по Киеву на метро или такси?

– Часто пользуюсь метро – это быстро и удобно. Узнают ли узнают? Я стараюсь одеваться максимально нейтрально, незаметно. Для меня метро – еще и возможность абстрагироваться. Я еду из точки А в точку Б, в наушниках слушаю музыку – и для меня это маленький остров спокойствия. Когда же еду на выступления, в костюмах, которые надо беречь, – заказываю такси.

– Ваша дипломная работа в вузе (певица училась на кафедре украинского фольклора в Киевском национальном университете культуры и искусств. – Ред.) была посвящена украинцам на Кубани, и ради нее вы ездили в экспедиции по российской глубинке. Что вас больше всего поразило в этих поездках?

– Сама идентичность людей. Я ездила по кубанским селам, общалась с семьями. И вот что интересно: эти люди не называли себя ни украинцами, ни русскими. Они говорили: "Мы – кубанцы". То есть такая третья, отдельная идентичность. При этом язык, на котором они говорили, был очень близок к украинскому – с большим количеством украинских слов и форм. Но чистый украинский они не всегда понимали. Но когда дело доходило до песен – здесь не было никаких сомнений. Все песни, которые мне пели, были украинские: от "Реве та стогне Дніпр широкий" до "Йшли воли з-під діброви, овечечки з поля".

То есть музыкальная память сохранилась гораздо сильнее, чем языковая или идентификационная. Меня как исследовательницу интересовало, что именно из украинской культуры там сохранилось. Ведь есть целый пласт календарно-обрядовых песен – зимних, весенних, летних. И вот как раз этого у них осталось очень много. Они уже не всегда могут объяснить, что это за традиция, откуда она и какое имеет значение. Но продолжают петь – о Маланке, о Василии. Знают рождественские песни, сохранились веснянки. И это, пожалуй, самое сильное впечатление: культура может существовать даже тогда, когда люди уже не до конца осознают ее происхождение.

К слову, я сейчас читаю научную монограмму об украинцах на Кубани – очень много интересного. Исторически же после переселения запорожских казаков на Таманский полуостров, а затем и по всей Кубани, эти территории фактически формировались как украинские. На протяжении веков там доминировали украинский язык, традиции. Очень интересный момент – роль женщины. Именно она часто была центром семьи: пока мужчины воевали, женщины держали на себе все – хозяйство, детей, культуру. Фактически они были носителями этой идентичности. И вообще музыка и культура – это то, что оставляет глубокие следы. С их помощью можно проследить, как все формировалось, как передавалось из поколения в поколение – и, к сожалению, как начало исчезать. Потому что после 2014 года украинское на Кубани начали активно искоренять.

– У вас есть украинские корни?

– Отец всегда говорил, что мой прадед был из Днепра. Он не раз об этом вспоминал, особенно когда речь заходила о войне. И именно на этой теме у нас всегда возникают острые конфликты. Наши позиции кардинально отличаются, и эти разговоры почти всегда заканчиваются ссорами. И это сложно. Соревноваться с российской пропагандой практически невозможно – это огромная, хорошо отлаженная система, которая годами формировала сознание людей. Иногда у меня возникает желание что-то доказать, объяснить, убедить. А иногда – просто опускаются руки. Это постоянные противоречивые чувства: мы можем год общаться, а потом год – нет.

Если вернуться к теме корней, то во время одного из наших споров отец как раз и настаивал: "Твой прадед воевал против нацистов, дошел до Берлина, и он был родом из Днепра – а ты?!" Он несколько раз это подчеркивал. Именно так я узнала, что у меня есть украинские корни. Но чтобы это подтвердить, нужно искать архивы, документы, доказательства. А для этого надо поддерживать контакт с родными, а с этим как раз сложно.

– Когда в Украине обстрелы – они звонят, спрашивают, как вы?

– Вообще нет. Говорят, что так и надо – там нет сочувствия или понимания. Когда рассказываешь, что рядом был прилет, что это буквально в нескольких сотнях метров – в ответ можешь услышать: "Ну это же не пять метров". Мама и бабушка стараются вообще не поднимать тему войны, потому что знают, что я болезненно это воспринимаю и мы начинаем ссориться. Иногда проще просто не общаться. Мы можем поздравить друг друга с праздниками, иногда созвониться. Но это совсем не те семейные отношения, которые хотелось бы иметь. Даже Рождество теперь у нас разное(улыбается). И, пожалуй, самое болезненное – что полноценной родительской связи фактически не существует. Хотя я – единственный ребенок в семье.

– А когда вы в последний раз были в России?

– Это было после Национального отбора на Евровидение в 2019 году. Гордятся ли мной родные? Пожалуй, тот сам Нацотбор – это был единственный момент, который отметили. Бабушка иногда говорит: "Лучше бы ты осталась в Краснодаре и пела в Кубанском казачьем хоре". Мне кажется, они до конца не понимают моего пути – ни моего выбора, ни того, чем я занимаюсь.

– Юля, в контексте громкого скандала во время юбилейного концерта Виктора Павлика, когда артист заявил об унижении и давлении, не могу не спросить: приходилось ли вам сталкиваться с некорректным поведением со стороны тех, кто решал ваше участие в выступлениях?

– Мне в этом везет – подобного не припоминаю. Но один неприятный случай все же был – во время того же Нацотбора на Евровидение. Перед самым выходом на сцену мне сделали замечание относительно внешности. Говорили, что костюм от Фролова должен одеваться, когда есть пресс на животе. Даже завели в режиссерскую рубку, чтобы я посмотрела на себя со стороны. Мол, костюм сидит ужасно. Но, честно говоря, это единственный подобный эпизод в моей карьере.

Если какие-то сложные ситуации и возникают, их обычно решает менеджмент, и они даже не доходят до меня. Поэтому, когда увидела то видео со скандалом, честно, не до конца поняла, что там происходит. Но для меня такая форма общения выглядит неприемлемой. В 2026 году это точно не норма. Искренне желаю сторонам как можно быстрее уладить конфликт. Стоит помнить: творчество – это важно, шоу – это часть работы, но самое ценное – это человеческие отношения и здоровье.

Большие выступления – это всегда волнительно. Перед концертом бывает такое состояние, когда просто сдают нервы – и ты уже ничего не можешь с этим сделать. Возможно, именно это и происходит в подобных ситуациях. Лично я перед выходом на сцену максимально абстрагируюсь от всего. Моя команда знает: лучше меня не трогать.

– В том же 2019 году вы участвовали в проекте "Голос країни" в команде Ивана Дорна, после – активно сотрудничали. Следите ли сейчас за его творчеством, общаетесь?

– Если честно, меня накрыло определенное разочарование, поэтому мы не общаемся и не поддерживаем связь. Последний раз он написал уже после начала полномасштабной войны – когда мы с группой YUKO объявили о совместном концерте. Он тогда поздравил – и все. То есть того контакта, который был раньше, уже нет.

Относительно творчества – принципиально не слежу. Его музыка на русском языке, и мне это не отзывается, неприятно слушать. Какая у него позиция? Честно – не знаю. Хочу верить, что она проукраинская, но что на самом деле у него в голове – сказать не могу. Мне кажется, что у него могло бы сложиться совсем иначе – и, возможно, гораздо сильнее – если бы он правильно сделал выбор в сторону Украины.

– Когда он упомянул вас в интервью с Юрием Дудем как пример певицы из России, которая живет и работает в Украине, что чувствовали в тот момент?

– Была, мягко говоря, возмущена. Возможно, у него в голове это должно было выглядеть как определенное продвижение меня, но в реальности это было серьезным подвержением опасности – для меня и моих родителей. Я всегда считала, что в России меня практически не знают, за мной не следят, меня не рассматривают как гражданку, которая могла бы нести угрозу. Я всегда формировалась как украинская артистка. Поэтому когда мое имя обнародовали в контексте антивоенной позиции, работы в поддержку ВСУ и продвижения украинской культуры перед огромной российской аудиторией, я считала это опасным. И к тому же даже не знала, что интервью получилось, пока мне не начали сбрасывать ссылки украинцы, которые почему-то до сих пор смотрят Дудя.

– В 2023 году вы выпустили громкое сообщение в соцсети, где обвинили Полякову, Тринчер, Каменских и Лободу в "скурвлении" украинской культуры. Сказали, что паразитируют на вышиванках те, кто "этот фольклор даже не нюхали".

– Я не отказываюсь от своих слов. Ну посмотрите: и где сейчас эта Настя Каменских? Когда она выпустила трек, где появлялась в вышитой рубашке с мотанкой, для меня это до сих пор выглядит как прямая эксплуатация украинских традиций. Они увидели, что у украинцев есть запрос на украинское, и начали делать конъюнктурную музыку на украинском языке для того, чтобы просто удержаться на плаву. Позже Настя Каменских где-то заявила, что "нет разницы, на каком языке разговаривать". Поэтому в искренности намерений таких исполнителей у меня были и остаются большие сомнения.

Я занимаюсь украинской народной песней с трех лет – это почти вся моя жизнь. У меня есть профильное образование, это моя специальность, это то, что буквально вшито в меня на уровне идентичности. И когда вижу, как в это пространство заходят люди, которые никогда не имели отношения к фольклору, возникает простой вопрос: зачем? Не обязательно заходить в фольклор, чтобы быть частью украинской культуры. Достаточно делать свой продукт – качественный, честный, в своей стилистике – на нашем языке. И это уже будет вклад и способ привести свою аудиторию к украинскому контексту.

Если Настя Каменских хорошо делает поп – пусть это будет поп, без искусственного погружения в традиции, которые не являются ее органической частью. И для меня выглядит по меньшей мере странно, когда человек публично обижается на критику – в частности в интервью у Маши Ефросининой, мол, Юлия Юрина плохая, что она обвинила в скурвлении. А потом сама же говорит, что ей легче петь на испанском, и что русский язык – не проблема. Так что у меня до сих пор открытый вопрос: где именно я была не права?

– Так случилось, что в начале полномасштабного вторжения вы расстались с продюсером и режиссером Владиславом Байдуном, но в интервью говорите, что с экс-супругом, его сестрой и мамой остались в хороших отношениях. Как так приобретается такое?

– Мы познакомились еще на первом курсе университета – это был 2012 год. И фактически до 2022 года мы были вместе постоянно. Десять лет – это не просто период, это почти половина моей жизни, которая неразрывно связана с этим человеком и его семьей. Его сестра росла у меня на глазах, и сегодня она – часть моей музыкальной команды. Его родители также стали для меня близкими людьми. Мы с Владом прошли большой совместный путь – не только личный, но и творческий. Он снимал для меня и для группы YUKO клипы, мегамиксы. И мне кажется, что это нормально – пройти путь от студентов до взрослых людей и в какой-то момент понять, что направления начинают расходиться. Мы смогли разойтись без конфликтов, не вижу никакого смысла после этого враждовать.

– Сейчас ваше сердце свободно? Ходите на свидания, на сайтах знакомств вас можно найти?

– Мое сердце сейчас свободно. Я пыталась заходить на сайты знакомств, даже знакомилась, но быстро поняла: у меня банально нет на это времени. Бывает, что я не могу ответить человеку неделю – просто потому, что полностью погружена в работу. Когда ты молодая женщина, которая активно строит карьеру, найти ресурс на личную жизнь оказывается гораздо сложнее, чем кажется. И это, честно говоря, большая проблема. Потому что отношения – это не просто "есть кто-то рядом". Это внимание, разговоры, умение слушать, поддерживать, быть включенным в другого человека. А в моем ритме жизни даже базовые вещи иногда сложно успевать. У меня, например, двое котиков из приюта – и я ловлю себя на мысли, что иногда не имею достаточно времени даже для них.

– Знаю, что у вас есть коллекция кукол Monster High. Откуда это увлечение?

– Это началось еще в 2013-2014 годах. Тогда я подрабатывала тем, что делала видеообзоры оригинальной продукции Monster High для сайта, который привозил эти куклы в Украину. Чтобы подтвердить их подлинность, нужно было распаковывать коробки на камеру и подробно показывать, что внутри, из чего состоит кукла, какое у нее качество. Так я, кстати, заработала на свой первый iPhone. Но параллельно просто влюбилась в эти куклы. Там невероятная детализация, очень ощутимое внимание к мелочам и любовь, которую закладывали создатели. Тогда они были для меня достаточно дорогими, поэтому могла позволить себе максимум одну раз в полгода – покупала, ставила на полку и любовалась.

Со временем коллекция начала расти – друзья дарили на дни рождения, и сейчас у меня уже 77 кукол. Причем это не только Monster High. Есть и настоящие раритеты: например, Barbie Beverly Hills 1992 года, а также несколько старых коллекционных кукол, некоторые из них даже старше меня. У меня есть отдельный стеллаж, и все куклы выставлены там. Я, кстати, сейчас на них смотрю (смеется). Пока у меня нет собственного жилья – учитывая то, сколько вкладываю в творчество и какие сейчас цены на квартиры, куклы переезжают со мной.

– А какая из них самая дорогая или самая особенная для вас?

– Недавно мне на концерте подарили коллекционный набор Beetlejuice и Lydia из серии Monster High – их везли из США. Но если говорить о стоимости, то одна из самых дорогих в моей коллекции – это кукла Monster High в коллаборации с Леди Гагой, она может стоить около 15 тысяч гривен. Но, честно говоря, здесь дело не только в цене. Многие из них для меня ценны из-за истории – как и когда они ко мне попали.

– И еще хотела о таком спросить вас, Юль: недавно смотрела подкаст певицы Кати Павленко об украинских стыдливых песнях. Что это вообще за явление?

– Как-то меня позвали сниматься в рубрике о стыдливых песнях для "Телевидения Торонто", а я ответила: "Не пойду, потому что стесняюсь" (смеется). На самом деле такой фольклор – это отдельный пласт украинской традиции, который существовал в рамках семейно-обрядовой культуры. Такие песни исполняли во время свадеб, застолий, различных обрядовых событий – в зависимости от региона и контекста. По сути, это была своеобразная форма сексуального образования того времени. Наши предки не имели привычных для нас способов говорить с молодежью об интимных вещах, поэтому передавали эти знания через юмор, метафоры, образы, иногда даже довольно прямолинейно, но все же в завуалированной, игровой форме.

Если вспомнить свадебные традиции, то они иногда были достаточно жесткими по современным меркам. Например, когда молодоженов оставляли наедине после свадьбы, они часто просто не знали, что и как делать. И тогда из-за дверей свахи или родственники могли петь похабные песни, фактически подсказывая, что происходит и как должно происходить. Сегодня это звучит дико, но тогда это был один из немногих доступных способов передать такие знания. Кроме этого, срамные песни исполняли и как своеобразные "батлы" между семьями – шуточные перекрикивания, где каждая сторона пыталась перепеть другую более остроумным или острым текстом.

Интересно, что очень много такого фольклора до сих пор сохранилось, например, на Прикарпатье. Мы как-то ездили туда снимать клип вместе со Златой Огневич и познакомились с бабушкой, которая снималась в 14 лет у Сергея Параджанова в фильме "Тени забытых предков". Когда мы начали общаться, она буквально засыпала нас стыдливыми песнями. Я их, конечно, записывала – и на видео, и на аудио. Это было ощущение, будто ты попал в настоящую фольклорную экспедицию. Я, честно говоря, просила ее спеть что-то лирическое, но она упорно продолжала делиться именно похабным репертуаром (смеется). И в этом тоже есть своя правда: этот пласт культуры живой, он передавался из поколения в поколение и сохранил в себе очень много о том, как на самом деле жили, шутили и взаимодействовали между собой люди.

