За два года стоимость войны против России выросла для Украины более чем в три раза. Однако именно 2026 год может стать решающим в сражении за суверенитет и независимость.

В то же время следует учесть, что без участия Соединенных Штатов мир в Украине в обозримом будущем невозможен. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.

Мир в 2026 или продолжение войны

По словам главы внешнеполитического ведомства, 2026 год может стать решающим для достижения мира. При этом Сибига отметил, что без участия США сделать это будет невозможно.

Также министр рассказал, что на сегодня Украина тратит около 450 млн долларов в день для сдерживания российской агресии.

"Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат. Следовательно, это самый большой вызов для нас, потому что мы платим самую высокую цену", – заявил Сибига.

Глава МИД объяснил, что от Соединенных Штатов требуется влияние и давление на Россию, чтобы попытаться достичь мирного соглашения уже в 2026 году. В то же время Сибига считает, что без участия США мир невозможен.

"Я не верю, или это нереалистично достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", – рассказал министр.

Колоссальные расходы на войну

В 2024 году один день войны обходился украинскому бюджету 140 млн долларов. В сентябре 2025 года в Верховной Раде рассказали, что расходы на вооруженное сопротивление выросли и составляли 172 млн долларов в сутки.

По итогам 2025 года Украина тратила на оборону около 31-40% своего ВВП, что является мировым рекордом для современной экономики. Иностранную финансовую помощь Украина по закону не может тратить напрямую на зарплаты военным или оружие. Эти деньги идут преимущественно на социальные расходы – пенсии, медицину и школы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что захват Донбасса является основной целью в войне против Украины. Военное командование РФ при этом убедило главаря Кремля, что всю Донецкую область можно будет захватить уже к осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отрицает наличие договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным относительно его посягательств на весь украинский Донбасс. Он не предоставил деталей и одновременно не исключил своего визита в страну-агрессора уже в этом году.

