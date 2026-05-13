'Точно нельзя назвать случайностью': Зеленский связал затяжной российский обстрел Украины с визитом Трампа в Китай

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из самых длинных массированных атак России против Украины состоялась именно в то время, когда президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. По словам главы государства, Россия пытается повлиять на международный политический фон и привлечь внимание к своим действиям через удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Заявление Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале. Президент подчеркнул, что атаку "точно нельзя назвать случайностью", а также сообщил о новых волнах запусков российских дронов по территории Украины.

"Россия явно пытается и спортитьобщий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", – отметил он.

Напряженный день

По словам президента, в течение дня российские войска запускали волны "шахедов" по разным регионам Украины. Отдельно он обратил внимание на удары по областям, которые расположены ближе всего к границам стран НАТО. Попадания зафиксировали на Закарпатье, Львовщине, Волыни, а также во Франковской и Ровенской областях.

Кроме того, под ударами оказались Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепровская, Кировоградская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Харьковская и Херсонская области.

Зеленский сообщил, что по состоянию на момент публикации заявления известно о десятках раненых, среди которых есть дети. "К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент.

Масштаб ударов

Президент также заявил, что с начала суток Россия уже запустила по меньшей мере 800 дронов. И атака, по его словам, продолжалась дальше – новые беспилотники продолжали заходить в воздушное пространство Украины.

Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, после волн дроновых атак возможны также ракетные удары. "Очевидная цель России – перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все службы привлечены к ликвидации последствий ударов, а украинские военные продолжают защищать небо над страной. Президент также призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Напомним, Дональд Трамп должен был посетить Китай с 31 марта по 2 апреля. Визит был объявлен после того, как Верховный суд отменил масштабные тарифы президента США на импортные товары.

Однако впоследствии президент США заявил, что Вашингтон попросил перенести запланированную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной такого решения стала война с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад сам Трамп анонсировал поездку в Китай, отметив, что имеет "очень хорошие отношения" с Си Цзиньпином. Ведь, по его словам, между Вашингтоном и Пекином почти не возникало серьезных проблем.

