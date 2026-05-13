Билеты за $2 млн, опасность из-за Трампа, проблема Ирана. Что происходит в США за месяц до ЧМ по футболу

До начала Чемпионата мира-2026 остался один месяц. 48 сборных приедут в Северную Америку на главный турнир планеты, будут и новички. Но, кажется, что Штаты не готовы к такому большому спортивному форуму. Что там происходит и какие проблемы главные? Рассказывает OBOZ.UA.

Билеты предлагают за 2 миллиона долларов. ФИФА говорит – это окей

500 миллионов человек стали в лотерею! Представьте себе, полмиллиарда фанатов со всего мира хотят собственными глазами увидеть главный футбольный праздник. Это в полтора раза больше, чем население США. Цифры говорят, что на два предыдущих Мундиаля вместе едва насобирали 50 миллионов желающих. Словом, спрос бешеный и это привело к невероятному подъему цен на билеты на все стадии.

Председатель ФИФА Джанни Инфантино всеми силами защищает цены на билеты на Чемпионат мира. Он говорит, что резкий рост номинальной стоимости был оправданным, ведь законы Соединенных Штатов позволяют перепродавать билеты на тысячи долларов выше номинальной стоимости. Однако это говорит не о проблеме ценообразования, а о высоком спросе, ведь спрос есть и люди все равно их купят. На матч США и Парагвая можно попасть, если выложить более тысячи долларов за худшие места. На официальных ресурсах билеты уже завершаются, но все равно еще есть. За месяц до.

Болельщики критикуют ФИФА, требуя прекратить продажи по схемам вымогательства. Фанатская организация из Европы назвала это "монументальным предательством". Ведь собственный веб-сайт организации в начале весны предлагал билеты на финал за 2 миллиона каждый! Инфантино попытался отбиться, мол, эти билеты не обязательно столько стоят и не факт, что их кто-то купит. К слову, на прошлом ЧМ в Катаре самый дорогой билет на финал можно было взять за 1600 долларов. Сейчас же 11 тысяч – это только старт.

Проблема жилья не такая, как вы думали

Ладно, вы приобрели билеты. А где проживать? Потому что ваша сборная проведет как минимум три матча. Удивительно, но этот вопрос решен: отели жалуются на низкую загрузку. Американские медиа пишут, что за 5 недель до начала ЧМ-26 более 200 владельцев гостиничных сетей заявляют – международных путешественников будет меньше, несмотря на огромный спрос на билеты.

Только в Штатах гостей ждут 11 городов, отдельные города в Канаде и Мексике. В Майами и Атланте половина мест продана. А в Канзасе готовят специальных работников, которые знают иностранные языки, чтобы быть еще более гостеприимными. Вот только там 80% бронирований отелей там ниже прогнозов.

Почему же, несмотря на 500 миллионов желающих, остается так много свободного жилья? Причина банальна – Трамп. Результаты опроса отельеров говорят, что его иммиграционная политика болезненно ударила по туристам, а добили сферу длительное ожидание визы, вопрос стоимости поездки, увеличение визовых сборов и непонимание, пустят ли их вообще.

Из-за Трампа может быть опасно всем

Январский шатдаун правительства все еще блокирует нормальное финансирование мер безопасности. Тогда застряли 900 миллионов долларов и не было сообщений, что они полностью выплачены. Только две недели назад удалось возобновить работу американского Министерства внутренней безопасности, что категорически важно для безопасности на ЧМ. Но этот кризис может повлечь более долгие обработки виз, затянутые проверки в аэропортах и банально отсутствие синхронизированных протоколов безопасности между тремя странами-хозяевами.

Мексика примет всего 13 игр. Да и там будет опасно

Если в США думают о том, как защищаться от возможных дронов (в том числе анонсированных Ираном запусков шахедов по Западному побережью), то в Мексике встала уличная проблема. В марте произошла стрельба возле пирамиды Теотиуакана – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мексики. Тогда одиночка убил канадского туриста, 13 человек получили ранения.

После того президент Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика усилит безопасность, чтобы гарантировать, что стрельбы больше не будет. Это критический вопрос, ведь там будут принимать совершенно разные нации и культуры: кроме собственно Мексики, в три города приедут еще Испания, Чехия, Япония, ЮАР, Колумбия, Узбекистан, Тунис, Уругвай, Конго, Швеция, Южная Корея и Япония. Пройдут на этих аренах по одному матчу 1/16 и плей-офф. Европейские страны получат большую поддержку, особенно во время игры Уругвай - Испания, это же украшение турнира. Если там не будет безопасно, то может быть очень угрожающе.

Что будет с Ираном?

Иран точно сыграет на ЧМ-2026 – по крайней мере так заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Но решит ли Тегеран отправить сборную в США на фоне продолжающейся войны? Мы подробно писали об этом здесь. Если коротко, то Штаты могут сыграть с Ираном уже скоро, им достаточно просто занять вторые места в своих группах. Тогда состоится телевизионно самая рейтинговая игра турнира. Еще и за день до 250-й годовщины независимости США.

Когда пройдет ЧМ-26?

23-й Чемпионат мира по футболу начнется уже через месяц. Примут его 16 городов и 16 стадионов. Первая игра будет 11 июня в Мексике, где встретятся сборные Мексики и ЮАР, а всего нас ждет 104 игры, включая битву за третье место. Пока что, кроме сногсшибательных сейвов и фантастических голов, мы рискуем увидеть такую же большую проблему, которая была на Клубном турнире год назад, еще и комплексную. Выберутся ли из нее Штаты и соседи, попавшие в ловушку? Увидим в начале июня.