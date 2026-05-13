'Вы сильные союзники': Зеленский прибыл в Румынию и выступил на на саммите 'Бухарестской девятки'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибылив Румынию, где проходит саммит стран "Бухарестской девятки" с участием государств Северной Европы. В рамках мероприятия запланированы ключевые встречи, посвященные безопасности и оборонному сотрудничеству. Отдельное внимание во время визита уделено развитию международных оборонных инициатив и расширению формата Drone Deals.

Также первая леди Украины проведет ряд встреч, в частности с первой леди Румынии. Об этом заявил президент Украины в Telegram.

Украина усиливает оборонное сотрудничество в рамках региональных форматов

В рамках саммита украинская сторона подчеркивает необходимость совместных решений для укрепления безопасности европейского региона. Обсуждается привлечение дополнительных ресурсов для оборонного сектора и расширение международных программ поддержки Украины. Отдельным направлением работы является развитие инициативы Drone Deals, которая предусматривает усиление технологического взаимодействия между странами-партнерами в сфере беспилотных систем.

Образовательное измерение: новые меморандумы об украинских студиях

Во время визита Елена Зеленская примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Это должно расширить присутствие украинской тематики в европейской академической сфере. Также запланирована ее встреча с первой леди Румынии, где обсудят гуманитарные и образовательные инициативы между странами.

Напоминаем, что 3 мая президент Украины Владимир Зеленский официально посетил Армению. Глава государства принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

