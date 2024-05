Никто не без греха: 5 голливудских звезд, у которых есть внебрачные дети. Фото

На красной дорожке некоторые актеры притворяются заботливыми мужьями и отцами. Они нежно обнимают своих избранниц и детей, а также мило общаются с ними... К сожалению, за кадром все может быть иначе. Так, они, будучи женатыми, крутят романы с любовницами и оплодотворяют их.

Кто эти знаменитости? И как выглядят их наследники, рожденные вне брака? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Джеки Чан

Американский киноактер, режиссер, продюсер и каскадер Джеки Чан в 1982 году сыграл свадьбу с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо. Сейчас эти двое до сих пор в браке. Это несмотря на то, что муж неоднократно изменял своей избраннице! После одной из интрижек, с актрисой Элейн Нг, у Джеки родилась девочка Этта У Чжолинь. Знаменитый отец отказался участвовать в воспитании дочери и поддерживать с ней связь. Известно, что в 2018 году Этта вступила в однополый брак с канадской моделью Энди Отем и не общается ни с матерью, ни с папой.

2. Арнольд Шварценеггер

Американский бодибилдер, киноактер и продюсер Арнольд Шварценеггер, будучи женатым на Марии Шрайвер (пара разлучилась в 2021 году), крутил роман с домработницей Милдред Патрисией Баен. Итак, стал отцом внебрачного ребенка – Джозефа Баена. Мальчик много лет даже не подозревал, что его отец – всемирно известная звезда. В 2011 году Шварценеггер признался своей жене об измене...

Сейчас Арнольд и Джозеф поддерживают теплые отношения. Как-то актер публично написал, что гордится своим сыном и любит его. 26-летний парень оказался не менее талантливым, чем отец: стал бодибилдером, фитнес-моделью и агентом по недвижимости.

3. Стивен Тайлер

Американский музыкант и лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер в 1977 году имел кратковременные отношения с фотомоделью и певицей Биби Бюлл. После расставания красавица родила от него дочь по имени Лив. До 12-летнего возраста девочка считала своим отцом нового избранника матери – музыканта Тодда Рундгрена... Как ей удалось узнать правду?

Лив увидела Стивена Тайлера во время интервью на шоу Джонатана Росса и сказала маме, что музыкант похож на нее. Тогда Биби решила познакомить дочь с биологическим отцом. Сейчас эти двое отлично дружат и даже вместе ходят на ивенты для звезд. В свои 46 лет Лив Тайлер смогла покорить мир кино! Одна из ее самых известных ролей – эльфийка Арвен Ундомиэль в кинотрилогии "Властелин колец".

4. Эдди Мерфи

Американского актера и режиссера Эдди Мерфи зрители полюбили за комедийные роли. Вот только его история с Мелани Браун была совсем не шутливой... Так, вскоре после расставания экс-солистка группы Spice Girl узнала, что беременна девочкой. Эдди отказался признавать себя папой и даже заявил, что хочет увидеть анализ крови.

ДНК-тест подтвердил, что актер является биологическим отцом Энджел Айрис Мерфи Браун – и Мерфи решил участвовать в ее воспитании и проводить как можно больше времени вместе. Правда, он недолго придерживался своего слова... Сейчас девочке 17 лет, и она лишь редко общается со своим звездным папой.

5. Чак Норрис

Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис в автобиографической книге Against All Odds: My Story (2006) рассказал о том, как в 1962 году стал отцом, изменив своей жене Дайане Холечек. Итак, у него в Калифорнии была интрижка с женщиной по имени Иоганна. Та не знала о том, что мужчина женат. Прошло много лет... В 1991 году Чаку написала незнакомка Дина, сообщив, что она – его биологическая дочь. Актер в книге отметил, что ему не нужны были никакие ДНК-тесты для подтверждения отцовства, ведь когда встретил Дину, то показалось, будто знал ее всю жизнь. Тогда оба обнялись и расплакались... Они до сих пор иногда видятся и делятся актуальными новостями.

