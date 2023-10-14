5 знаменитостей, которые отдали своих детей на усыновление или в интернат

Незапланированная беременность бывает серьезной проблемой как для родителей, так и для ребенка. Одни пары слишком юны, чтобы должным образом заботиться о малыше, в то время как другие могут испытывать финансовые трудности. Иногда, в силу разных обстоятельств, усыновление может быть наилучшим вариантом.

Знаменитости, конечно, не застрахованы от подобных ситуаций: некоторым из них пришлось отдать своего ребенка в другую семью. К счастью, многие из этих историй имели положительные результаты. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Джонни Митчелл

Канадская вокалистка Джонни Митчелл забеременела в 1965 году, когда училась в старшей школе. Несмотря на юный возраст, и то, что бросил парень, решила рожать. Спустя несколько месяцев материнства поняла, что не готова обеспечить своему чаду счастливое детство. После долгих раздумий решилась отдать малыша другой семье. Об этом горьком опыте певица вспоминала в нескольких песнях, например, в композиции Little Green: "Мой ребенок чужой. Я родила его, но я не могла его воспитать".

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Прошло много лет. В 1997-м дочь захотела отыскать биологическую мать. Килаурен Гибб (так ее назвали новые родители) написала звездной маме письмо. Уже через неделю они встретились и смогли восстановить теплые отношения.

2. Дэвид Фостер

Канадский певец и клавишник Дэвид Фостер стал отцом, когда ему было 20 лет. Тогда он и его избранница решили сосредоточиться на карьере, и отдали девочку в другую семью. Прошло 30 лет. Дэвид возобновил общение с дочерью. Даже больше – трудоустроил Эллисон Джонс Фостер в компании David Foster Foundation.

3. Патти Смит

Американская певица, поэтесса и композитор Патти Смит, она же "крестная мать панк-рока", в 1967 году родила девочку, которую решила отдать на удочерение. Почему? Она считала, что не сможет стать хорошей мамой и не способна воспитать правильные манеры у ребенка. О своем решении, которое далось нелегко, не жалела, ведь знала, что новая семья хорошо позаботится о малышке.

4. Барбра Стрейзанд

Американская вокалистка, композитор, автор текстов и продюсер Барбра Стрейзанд в начале своей карьеры родила сына Джейсона Гулда, который вскоре снялся со звездной мамой в ленте "Повелитель приливов" (1991). Когда мальчику было три года, его родители развелись. Материнство, как оказалось, не было в планах Барбры: ее карьера стремительно развивалась, а сын требовал все большего внимания. Итак, артистка отдала Джейсона в школу-интернат, где он жил до 18-летия. Затем Стрейзанд наладила отношения с сыном: помогла пробиться в мир кино и начала вместе с ним выступать на сцене.

5. Кларк Гейбл

Голливудский актер, секс-символ 30-х и 40-х годов, Кларк Гейбл, несмотря на то, что был женат, закрутил роман с актрисой Лореттой Янг. Вскоре после начала отношений любовница забеременела. Она родила дочь, и вместе со звездным партнером приняла решение отдать младенца в детдом. Спустя 19 месяцев Лоретта все-таки вернула свою кровинку. Гейбл оказался более хладнокровным. Он так и не признал, что является отцом, и никогда не виделся со своим ребенком.

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