Николь Кидман дала первый комментарий о своем разрушенном 19-летнем браке и раскрыла, в каких отношениях осталась с бывшим

Голливудская актриса Николь Кидман впервые прокомментировала развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет брака. Разрыв стал непростым периодом в жизни знаменитости, однако она отметила, что сейчас чувствует себя хорошо и движется вперед.

Видео дня

Кроме того, знаменитость придерживается позиции, что они с бывшим мужем и двумя дочерьми – Сандей и Фейт – до сих пор остаются семьей, и не хочет это разрушать. Таким откровением Николь Кидман поделилась в интервью для Variety.

На вопрос журналиста: "Вы ранее упоминали, что прошлый год был тяжелым. Думаю, многие поинтересуются, все ли у вас в порядке после развода?", Николь Кидман развернуто ответила: "Да, потому что я всегда буду двигаться в лучшем направлении. Я благодарна за свою семью, за то, что она остается такой, как есть, и движется вперед. Вот и все. Обо всем остальном я не говорю из уважения. Я остаюсь на позиции "Мы – семья", и так будет и дальше. Мои прекрасные девочки, мои любимые, которые вдруг стали женщинами".

Что известно о разводе звезд

Николь Кидман и Кит Урбан официально связали себя узами брака в июне 2006 года в Сиднее. С того момента они вместе преодолевали различные жизненные трудности и приобрели славу одной из самых крепких пар Голливуда, однако осенью 2025-го картинка "идеальной семьи" была разрушена. Тогда источники, приближенные к селебрити, сообщили, что еще в начале лета Кит Урбан покинул Николь Кидман и переехал из их семейного поместья в новоприобретенныйдом в Нэшвилле.

По информации инсайдера, актриса пыталась сохранить их брак, но музыкант был категоричен в своем решении. В конце концов Николь Кидман подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия", а в начале января 2026 года они официально перестали быть мужем и женой.

Знаменитости стараются избегать комментариев относительно разрыва, однако источники раскрыли изданию Daily Mail, что настоящей причиной разрушения отношений стало то, что Кит Урбан переживает "кризис среднего возраста". Как отметил инсайдер, музыкант чувствовал себя "ограниченным" в браке с Кидман, поэтому и захотел разойтись.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что инсайдер раскрыл, почему Анджелина Джоли ни с кем не встречается после развода с Брэдом Питтом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!