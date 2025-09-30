УкраїнськаУКР
русскийРУС

58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

58-летнюю голливудскую актрису Николь Кидман оставил ее муж, 57-летний австралийский кантри-певец Кит Урбан. Пара, которая прожила вместе почти два десятилетия, разъехалась еще в начале лета. Музыкант приобрел дом в Нэшвилле и оставил их семейный особняк.

Видео дня

По информации TMZ, несколько источников подтвердили, что супруги живут отдельно уже несколько месяцев. Николь пыталась спасти отношения, но инициатором разрыва стал именно Кит.

58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

"Она держит семью вместе в это трудное время, с тех пор как Кит ушел", – отметили инсайдеры. BBC также подтвердило разлуку звездной пары.

Брак, который считали одним из самых крепких в Голливуде

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году и поженились через полтора года. Свадьба состоялась в июне 2006-го в Сиднее. За годы совместной жизни у них родилось двое детей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет, младшую из которых выносила суррогатная мать.

58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

Несмотря на публичный образ образцовой семьи, их отношения не всегда были безоблачными. Уже через несколько месяцев после свадьбы Урбан попал в реабилитационную клинику из-за наркотической и алкогольной зависимости. Именно Николь вместе с близкими друзьями организовала интервенцию, которая спасла ему жизнь. Позже певец неоднократно признавался, что жена стала его главной опорой.

Последние месяцы вместе и публичные появления

Еще этим летом супругов видели вместе в Нэшвилле на футбольном матче. В мае они появились на церемонии вручения премий Академии кантри-музыки, где Урбана наградили престижной наградой ACM Triple Crown Award. Они держались за руки и выглядели счастливыми.

58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

По словам источников, окончательное решение об официальном разводе еще не принято. Сейчас актриса сосредоточена на детях и пытается сохранить для них стабильность.

В 2024 году дочери пары впервые начали активно появляться на публике. Сандей Роуз дебютировала как модель на показе Miu Miu в Париже, а Фейт сопровождала маму на мероприятии The Hollywood Reporter в Лос-Анджелесе. Несмотря на звездный статус родителей, Сандей в интервью отмечала, что благодарна за возможность жить "обычной жизнью" в Нэшвилле.

Предыдущие отношения Николь Кидман

До брака с Урбаном Николь Кидман более десяти лет была замужем за Томом Крузом. Вместе они воспитывали двух усыновленных детей – Беллу и Коннора. Пара развелась в 2001 году, а впоследствии актриса нашла личное счастье с музыкантом. Именно этот брак считали ее вторым шансом на семейную жизнь.

58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит непубличная дочь Тома Круза и Николь Кидман, которая отказалась от помощи родителей. Звезда "Миссии невыполнимой" имеет напряженные отношения с детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!