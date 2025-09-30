58-летнюю Николь Кидман покинул муж, с которым они прожили почти 20 лет: актриса боролась за брак до последнего

58-летнюю голливудскую актрису Николь Кидман оставил ее муж, 57-летний австралийский кантри-певец Кит Урбан. Пара, которая прожила вместе почти два десятилетия, разъехалась еще в начале лета. Музыкант приобрел дом в Нэшвилле и оставил их семейный особняк.

По информации TMZ, несколько источников подтвердили, что супруги живут отдельно уже несколько месяцев. Николь пыталась спасти отношения, но инициатором разрыва стал именно Кит.

"Она держит семью вместе в это трудное время, с тех пор как Кит ушел", – отметили инсайдеры. BBC также подтвердило разлуку звездной пары.

Брак, который считали одним из самых крепких в Голливуде

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году и поженились через полтора года. Свадьба состоялась в июне 2006-го в Сиднее. За годы совместной жизни у них родилось двое детей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет, младшую из которых выносила суррогатная мать.

Несмотря на публичный образ образцовой семьи, их отношения не всегда были безоблачными. Уже через несколько месяцев после свадьбы Урбан попал в реабилитационную клинику из-за наркотической и алкогольной зависимости. Именно Николь вместе с близкими друзьями организовала интервенцию, которая спасла ему жизнь. Позже певец неоднократно признавался, что жена стала его главной опорой.

Последние месяцы вместе и публичные появления

Еще этим летом супругов видели вместе в Нэшвилле на футбольном матче. В мае они появились на церемонии вручения премий Академии кантри-музыки, где Урбана наградили престижной наградой ACM Triple Crown Award. Они держались за руки и выглядели счастливыми.

По словам источников, окончательное решение об официальном разводе еще не принято. Сейчас актриса сосредоточена на детях и пытается сохранить для них стабильность.

В 2024 году дочери пары впервые начали активно появляться на публике. Сандей Роуз дебютировала как модель на показе Miu Miu в Париже, а Фейт сопровождала маму на мероприятии The Hollywood Reporter в Лос-Анджелесе. Несмотря на звездный статус родителей, Сандей в интервью отмечала, что благодарна за возможность жить "обычной жизнью" в Нэшвилле.

Предыдущие отношения Николь Кидман

До брака с Урбаном Николь Кидман более десяти лет была замужем за Томом Крузом. Вместе они воспитывали двух усыновленных детей – Беллу и Коннора. Пара развелась в 2001 году, а впоследствии актриса нашла личное счастье с музыкантом. Именно этот брак считали ее вторым шансом на семейную жизнь.

