Невеста самого богатого человека мира отпраздновала девичник в городе любви: на праздник пришли топ-звезды. Фото

Невеста одного из самых богатых людей на планете и основателя Amazon Джеффа Безоса – Лорен Санчес – устроила роскошный девичник в Париже незадолго до громкой свадьбы, которая должна состояться в Италии в июне. Празднование, состоявшееся 15 мая в изысканном ресторане Lafayette's, собрало близких подруг Санчес, среди которых были настоящие иконы шоу-бизнеса – Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кэти Перри и Ева Лонгория.

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Праздник прошел в теплой атмосфере и стилистике "очень парижского вечера", как описывает его инсайдер журнала People. "Это была вечеринка перед свадьбой для 13 девушек", – добавляет источник.

По словам очевидца, гости пили эспрессо-мартини, танцевали по просьбе Санчес под композиции Earth, Wind & Fire, а завершением вечера стал изящный ванильный торт безе, приготовленный специально для невесты. Сама Лорен была одета в бело-черное мини-платье, а ее звездные гости – в эффектные наряды: Кардашьян выбрала кружевной бронзовый корсет и леггинсы, а Перри появилась в розовом платье с корсетным верхом.

55-летняя Санчес поделилась несколькими черно-белыми фотографиями с вечера на своей странице в Instagram. На снимках видно дружескую атмосферу, откровенные улыбки и единство между женщинами, которые, по словам Санчес, были с ней "в самые трудные моменты". "Вечность начинается с дружбы, окруженная женщинами, которые подняли меня, освещали мой путь в темные времена и формировали мое сердце на этом пути", – подписала она серию фото.

Что известно о свадьбе Санчес и Безоса

Ажиотаж в Венеции, Италия, уже достиг апогея. Именно там, в июне 2025 года, состоится церемония бракосочетания одного из самых богатых людей планеты – 61-летнего Джеффа Безоса – и его невесты. Свадьбу планируют на собственной яхте Koru стоимостью $500 млн и в исторических локациях на острове Сан-Джорджо Маджоре. По предварительным данным, празднование продлится с 26 по 29 июня и охватит частные ужины, экскурсии, культурные мероприятия и гала-вечеринки.

Однако событие вызывает восторг и беспокойство среди жителей Венеции: три самые роскошные отели города – Aman Palace, St. Regis Venice и Gritti Palace – уже полностью зарезервированы. По данным Daily Mail, ожидается прибытие более 200 звездных гостей, среди которых – Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Барбра Стрейзанд, Билл Гейтс, Ким Кардашьян, Анна Винтур.

Еще столько же человек будет задействовано в организации: от флористов до личных стилистов. За безопасность будут отвечать частные охранные структуры, которые уже усиленно изучают маршруты и зоны для VIP-гостей.

Главная церемония, как ожидается, состоится на острове Сан-Джорджо Маджоре, где расположен бывший монастырь и культурный центр Fondazione Giorgio Cini. Несмотря на официальный отказ от комментариев, источники в мэрии Венеции подтверждают, что Безос уже лично посещал остров вместе с мэром Луиджи Бруньяро.

Интересно, что часть средств, собранных во время свадьбы, будет направлена на реставрацию архитектурного наследия, в частности амфитеатра в садах Cini. По словам приближенных к паре лиц, Безос и Санчес стремятся совместить роскошь с культурной миссией.

Организатором выступает элитная компания Lanza & Baucina, известная проведением свадеб Джорджа Клуни, Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино. Руководят ею итальянские аристократы – принц Антонио Ликата ди Баучина и графы Ланца. Они специализируются на частных событиях класса "ультралакшери" и имеют доступ к самым изысканным локациям Италии.

Хотя Безос опровергает слухи о свадьбе стоимостью $500 миллионов, эксперты оценивают реальный бюджет в не менее $30 миллионов. Расходы охватывают все: от частных самолетов и охраны до декора и звездных артистов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что свадьба будет действительно грандиозной и ничем не будет уступать церемонии, которую устроили в 1981 году принцесса Диана и король Чарльз III. Брат невесты раскрыл еще несколько интересных деталей.

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