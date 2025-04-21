'Люди в истерике': все, что известно о свадьбе самого богатого человека в мире за $500 млн

Ажиотаж в Венеции, Италия, достиг апогея. Именно здесь, в июне 2025 года, должна состояться свадьба второго богатейшего человека в мире – Джеффа Безоса, основателя Amazon и его невесты Лорен Санчес. Свадьба, которую уже успели окрестить "самым роскошным событием года", вызывает бурю эмоций среди жителей города.

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Событие обещает стать не только поразительным праздником любви, но и беспрецедентным логистическим вызовом. Три ведущих гостиницы города – Aman Palace, St. Regis Venice и Gritti Palace – полностью забронированы для гостей миллиардера. Daily mail отмечает, что ожидается около 200 приглашенных. В списке только голливудская и бизнес-элита: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Анна Винтур и многие другие.

Еще 200 человек будут обслуживать церемонию – от логистов и флористов до личных стилистов гостей. По сообщениям источника, свадьба продлится с 26 по 29 июня, охватывая частные ужины, культурные экскурсии и роскошные вечеринки.

"Люди почти в истерике от волнения – от водных такси до консьержей гостиниц", – рассказал местный источник.

Место церемонии: частный остров и монастырь

Ключевая локация – остров Сан-Джорджо Маджоре, где расположена одна из архитектурных жемчужин Италии – бывший монастырь, ныне – культурный центр Фонда Giorgio Cini. Именно здесь, по предположению местных источников, состоится главная часть церемонии.

Центр отказался подтвердить или опровергнуть какую-либо информацию, ссылаясь на "политику конфиденциальности", однако источники в мэрии Венеции подтверждают, что Безос уже лично посещал место вместе с мэром Луиджи Бруньяро.

Роскошь в культурных целях

Церемония будет носить не только эстетический, но и благотворительный характер. По словам организаторов, часть средств, собранных на свадьбе, будет направлена на реставрацию культурных объектов фонда Cini, в частности, амфитеатра в его садах. Это, как утверждают приближенные к Безосу источники, – осознанная "инвестиция в культурное наследие".

"Для господина Безоса и его невесты это не просто свадьба. Это важное событие, демонстрация класса и своеобразное культурное увлечение, сделанное со вкусом, можно надеяться. Он походит из семьи филантропов и будет собирать средства на реставрацию ключевых частей Фонда Cini, таких как отличный амфитеатр в садах. Это все очень взвешенно", – утверждает госпожа Ней, которая работала с королевскими лицами и звездами А-листа.

Секретность и организаторы с аристократической родословной

За организацию события отвечает сверхсекретная компания Lanza & Baucina, известная тем, что стояла за свадьбой Джорджа и Амаль Клуни, а также торжествами Франсуа-Анри Пино и Сальмы Хайек. Компания специализируется на "суперзакрытых" событиях для сверхбогатых клиентов.

Ее руководители – итальянский принц Антонио Ликата ди Баучина и графы Ланца – знают, как "открыть секретную дверь" в самых изысканных локациях Италии.

Сколько стоит это?

Слухи о бюджете в $500 миллионов Безос якобы назвал "феечными новостями", однако реальные расходы все равно поражают. Свадебные эксперты говорят, что $30 миллионов это минимум, если учесть частные самолеты, проживание, безопасность, доставку декора, транспорт гостей и персонала, а также гонорары звездных артистов.

Платье, яхта и вечеринка на борту

Еще одна интрига – свадебное платье невесты. Источники утверждают, что Лорен Санчес выбрала Oscar de la Renta – по совету самой Анны Винтур. Свадьба на яхте не планируется, однако одна из вечеринок, вероятнее всего, состоится на суперяхте Koru стоимостью $500 миллионов, которая станет на якорь в венецианской лагуне.

Именно на этой яхте Безос сделал предложение Санчес.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что свадьба будет действительно грандиозной и ничем не уступит церемонии, которую устроили в 1981 году принцесса Диана и король Чарльз III. Брат невесты раскрыл еще несколько любопытных деталей.

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