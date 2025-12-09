Невеста Дмитрия Кулебы, которая возмутила сеть танцами в опере, впервые объяснила свое поведение и эмоционально ответила хейтерам

На днях на просторах сети завирусился ролик, на котором можно увидеть, что невеста бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предпринимательница Светлана Павелецкая, танцует в опере на концерте MONATIK. Многие пользователи сети были недовольны поведением бизнесвумен и писали резкие комментарии, поэтому она вышла на связь, чтобы прояснить ситуацию.

Видео дня

На личной странице в Instagram соучредитель книжного издательства "Книголав" обнародовала скриншоты хейтерских высказываний и отметила, что некоторые юзеры откровенно перешли границы человечности. Она отметила, что, как и любой человек, имеет право на эмоции и многочасовой отдых под любимую музыку.

"Я шокирована не тем, что кто-то обсуждает мой поход на концерт, а тем, как сильно люди позволяют себе переходить границы человечности. В моей семье есть люди, которые защищают Украину на фронте. Мой муж большую часть жизни посвятил служению стране – и именно благодаря его работе у нас есть оружие, ПВО, защита и шанс жить. Мы остаемся в Украине, работаем здесь, платим налоги, и все наши доходы – в белую. Я не выезжала, не пряталась, не "пересиживала войну" за границей. Это моя жизнь. Моя реальность. Моя страна", – написала предпринимательница.

Светлане Павелецкой сложно понять, почему незнакомцы позволяют себе писать в ее сторону столько грязи, обвинять в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, более того, желать смерти ей и сыну. Как отметила бизнесвумен, она прекрасно осознает, что часть этого негатива – "проплаченная история", однако некоторые комментарии оставляют настоящие люди, от чего ей становится очень больно.

После прочтения всего негатива предпринимательнице просто хочется задать хейтерам несколько простых вопросов: "Что ты сделал для победы?", "Сколько ты донатил?", "Сколько ты работаешь?", "Что в твоей жизни создано твоими руками, кроме злости в комментариях?". Она добавила, что каждый человек имеет свой личный путь, а жизнь не стоит тратить на унижение других.

"Я – живой человек. Имею право на работу, на ответственность, на эмоции, на два часа музыки. Это не уменьшает моей любви к Украине, моей работы, моей человечности. Хейт не делает вас сильнее. Хейт не приближает победу. Хейт только показывает, кем вы есть внутри", – подытожила предпринимательница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что возлюбленная Кулебы объяснила, почему не отписалась от Алхим после громкого скандала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!