Netflix рассекретил дату выхода 5 сезона 'Очень странных дел', который ждали более трех лет: подробности

После длительной паузы, длившейся более трех лет, стриминговая платформа Netflix наконец объявила дату премьеры финального, пятого сезона культового научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Сообщение появилось 1 июня – и стало настоящим событием для поклонников, которые годами ждали завершения истории о мистических событиях в вымышленном городке Хокинс, штат Индиана.

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Анонс опубликовали на YouTube-канале. Финальный сезон будет разделен на три части, которые выйдут в следующие даты: первая – 26 ноября 2025 года, вторая – на Рождество, 25 декабря, а третья и окончательная часть появится уже в ночь на Новый год. Такой формат выпуска якобы должен подчеркнуть атмосферу финала и сделать его максимально эмоциональным для зрителей.

"Битва еще не закончена. Приготовьтесь к эпическому финалу сериала "Очень странные дела", – говорится в официальном заявлении Netflix.

В сопроводительном трейлере можно услышать голоса персонажей сериала, которые напоминают о событиях первого сезона: "Я постоянно думаю о той ночи. Уилл! Ночь, когда Оно пришло за тобой. Ночь... когда все это началось. Все... изменилось. Мы потерпели неудачу. Но нам нужно быть готовыми. Беги!"

В пятом сезоне вернется большинство ключевых актеров, которые стали лицами сериала. Среди них: Вайнона Райдер (Джойс Байерс), Дэвид Харбор (Хоппер), Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Финн Вулфгард (Майк), Гейтен Матараццо (Дастин), Калеб Маклафлин (Лукас), Ноа Шнапп (Уилл), Сэди Синк (Макс) и Джейми Кэмпбелл Бовер (воплощение главного антагониста – Векни).

Напомним, сериал "Очень странные дела" был создан братьями Даффер и впервые вышел на экраны 15 июля 2016 года. События сериала стартуют в 1983 году, когда в маленьком городке Хокинс исчезает мальчик по имени Уилл. Его поиски приводят к обнаружению параллельного измерения – так называемой Обратной стороны (Upside Down), откуда начинается настоящая угроза для мира. Сериал быстро получил бешеную популярность, собрав миллионы поклонников во всем мире и получив десятки наград.

Критики неоднократно отмечали атмосферность проекта, мастерское воссоздание эпохи 1980-х, харизматичных героев и тщательную работу над визуальными эффектами. Особую похвалу получила актерская игра молодых исполнителей, которые впоследствии стали звездами Голливуда.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появился полный трейлер сериала "Игра в кальмара 3" от Netflix. Премьера новых эпизодов состоится уже 27 июня.

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