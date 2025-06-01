Появился полный трейлер сериала 'Игра в кальмара 3' от Netflix: режиссер обещает напряженный сюжет. Видео

1 июня стриминговая платформа Netflix презентовала официальный трейлер третьего сезона всемирно известного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Премьера новых эпизодов состоится уже 27 июня.

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По словам создателей, зрителей ждет финал, который должен превзойти все, что было раньше. Режиссер и сценарист Хван Дон Хёк заявил, что новый сезон станет самым напряженным и одновременно глубоко философским завершением истории. Видеопрезентацию опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix.

В трейлере показано, что главный герой сериала – Сон Ги Хун (игрок 456) – оказывается в новом круге смертельных испытаний. Его цель – разрушить игру изнутри. В одном из первых кадров трейлера герой с отчаянием взывает к охранникам: "Почему вы меня не убили? Почему оставили в живых?" На что не получает ответа – только жестокое обращение и молчаливое наблюдение Ин Хо, известного как Фронтмен, личность которого раскрылась в конце второго сезона.

Новый сезон обещает быть не просто продолжением – а кульминацией всего сериала. Режиссер Хван Дон Хёк в разговоре с изданием Screenrant отметил, что на этот раз он сосредоточился на более глубоких моральных и психологических аспектах человеческого поведения. Если в предыдущих сезонах основной акцент был на физических и интеллектуальных испытаниях, то третий сезон, по словам режиссера, демонстрирует, как далеко могут зайти люди ради выживания и что остается от человечности в условиях абсолютной жестокости.

"Я хочу, чтобы новые игры были не просто жестокими, а символическими. Они должны выявить не только слабость, но и способность противостоять. Это последний сезон, и он должен быть памятным", – подчеркнул режиссер.

Он также рассказал, что в новом сезоне появятся игры, вдохновленные воспоминаниями из его детства – именно таким был и подход к первому сезону. Один из главных новых элементов – страх высоты, который, по словам шоураннера, будет играть важную роль. Звуки детского плача, которые можно услышать в трейлере, – еще одна подсказка для зрителей, указывающая на особенно важный и, вероятно, шокирующий сюжетный поворот.

В каст третьего сезона возвращаются Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Ви Ха Чжун, а также присоединяются Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие известные южнокорейские актеры. Сам Дон Хёк отметил, что написал финал так, чтобы он "навсегда остался в памяти зрителей" и подытожил главную тему всего сериала – борьбу за человеческое лицо в нечеловеческих условиях.

Напомним, "Игра в кальмара" вышла в 2021 году и сразу стала сенсацией. Она возглавила рейтинги в 93 странах, в том числе и в США, став первым корейским сериалом, которому это удалось. Шоу получило многочисленные награды, в том числе "Эмми", и было признано острой социальной критикой капиталистической системы, в которой богатые соревнуются судьбами бедных.

Второй сезон вышел через три года, в 2024-м, и состоял из семи эпизодов. Сколько серий будет в третьей части – пока не сообщается.

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