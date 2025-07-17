'Нет за что купить колготы'. Народная артистка Украины Сумская язвительно высказалась о русскоязычных украинцах

Украинская актриса Наталья Сумская поделилась своим отношением к гражданам Украины, которые даже после начала полномасштабного вторжения не прекратили общаться на русском. По мнению знаменитости, такие люди не осознают всей трагедии войны, поэтому просто продались и совершенно не волнуются о родном государстве.

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В частности, как отметила народная артистка Украины, страна-агрессор длительное время распространяла свою пропаганду на территории нашей Родины, что непосредственно повлияло на сознание некоторых людей. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале SLAWA LIFE.

Во время разговора ведущая поинтересовалась у Натальи Сумской, почему, по ее мнению, сегодня некоторые украинцы продолжают общаться на языке врага. В ответ на это актриса язвительно отметила: "За тридцать этих серебряников, возможно, продаются. Не за что купить колготы или еще что-то. Очень примитивно это. Им безразлично к истории, безразлично к тому, что эта страна старше намного, что это история многих тысячелетий. Им безразлично на это".

Поддержал мнение знаменитости и ее супруг, актер Анатолий Хостикоев. Он также добавил, что РФ своей пропагандой шаг за шагом пыталась убеждать украинцев в том, что мы якобы "вторичная нация".

"Вот это ответ, пожалуй, самый точный. Манипуляция сознанием, она сильнейшим оружием является. Поэтому нам здесь надо опережать", – высказалась народная артистка Украины.

Вспомнила интервьюер и щемящие слова жены актера Юрия Фелипенко, который погиб, защищая Родину от врагов, Екатерины Мотрич. На церемонии прощания с любимым она сказала: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь".

Ведущая спросила у Натальи Сумской, считает ли она, что благодаря таким сильным словам удастся достучаться до русскоязычных украинцев. На это знаменитость четко ответила: "Наверное, нет. Ведь когда я слышу информацию о том, что сейчас воспитывают на оккупированных территориях детей и учат стрелять, то тут нечего и говорить. А те, кто привержены этому, тем более".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев рассказали, как украинских актеров унижали в СССР.

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