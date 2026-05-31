Костюк сенсационно разгромила третью ракетку мира в 1/8 финала Roland Garros. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№15 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/8 финала 23-летняя киевлянка в двух сетах за сто минут разгромила Игу Швентек из Польши (№3 WTA) – 7:5, 6:1.

Перед игрой букмекеры называли однозначным фаворитом именно польку, принимая ставки на ее победу с коэффициентом близким к единице.

В стартовой партии игра шла на равных и практически каждый гейм доходил до борьбы на "ровно". Обе теннисистки регулярно обменивались брейками и не могли надолго удержать свою подачу. При счёте 5:5 Костюк сумела добавить в ключевые моменты: сначала удержала подачу в напряжённом гейме, а затем взяла подачу соперницы и закрыла сет 7:5.

Во втором сете ситуация резко изменилась. Костюк стала агрессивнее принимать и чаще выигрывать затяжные розыгрыши, а у Швентек посыпалась подача. Украинка сразу повела с брейком и дальше только наращивала преимущество, не позволяя сопернице вернуться в игру.

Швентек удалось взять лишь один гейм, после чего Костюк спокойно довела матч до победы – 6:1.

В четвертьфинале Марта сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (8-й номер посева) и швейцаркой Жиль Тайхманн.

