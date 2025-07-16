Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев рассказали, как украинских актеров унижали в СССР: они погибали и спивались

Супружеская пара артистов Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев раскрыли, с какими трудностями приходилось сталкиваться актерам из Украины во времена Советского Союза. По словам знаменитостей, тогда к украинцам относились очень пренебрежительно и не давали возможности достичь карьерных вершин, из-за чего многие из них начали браться за рюмку.

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Пара вспомнила, что в СССР главные роли почти всегда отдавали россиянам, а если кому-то из отечественных актеров и удавалось принять участие в создании ленты, их снимали только на общих планах. Об этом звезды рассказали в интервью для проекта SLAWA LIFE.

"Отношение было, конечно, к украинским актерам такое унизительно-унизительное. Они снимали своих актеров крупным планом. А у меня была одна из главных ролей, я там играл, когда молодой очень был, это 85-й год, то меня снимали с совсем другого ракурса – общий план", – поделился Анатолий Хостикоев.

Как отметил знаменитость, уже в то время в киностудии имени Александра Довженко было много талантливых актеров, но они не могли продемонстрировать свои способности, ведь их просто не приглашали в кинопроекты. По словам Хостикоева, из-за этого они опускали руки: "Там просто погибали из-за нехватки работы. Я уже говорил, что чтобы уничтожить актера много не нужно, просто не давать роли. И поэтому на главные роли приглашали "советов", понимаете. А украинские актеры вынуждены были спиваться без работы. Это проблема".

Однако, как отметила Наталья Сумская, время все расставило на места, ведь сейчас фильмы с россиянами в Украине не имеют абсолютно никакой ценности.

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