Несокрушимые духом: 5 историй украинских знаменитостей, которые победили рак

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Reviews Clinical Oncology, за последние несколько десятилетий во многих странах (в основном в тех, где низкий уровень доходов) возросла заболеваемость разными видами рака. Речь идет о раке молочной железы, толстой кишки, эндометрии, пищеводе и т.д. Почему это происходит? Причиной может быть генетический фактор, малоподвижный образ жизни, ожирение, частое употребление переработанной пищи, курение... Этот список можно долго продолжать, потому что все индивидуально. Но приговор ли это? Нет!

Если своевременно диагностировать болезнь, есть шанс после курса лечения устранить патологическое новообразование. Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку вдохновляющих историй украинских знаменитостей, которые смогли побороть онкологию. У некоторых из них рецидив, но они нашли в себе силы бороться дальше.

1. Янина Соколова

Некоторое время украинскую журналистку Янину Соколову лечили от другой болезни, и лишь в октябре 2018 года выяснилось, что у нее рак. Далее знаменитость семь месяцев (в Украине) проходила курс из 30 лучевых и 4 химиотерапий – и ей удалось побороть онкологию.

Во время лечения ведущая не прекращала работать. Это несмотря на то, что потеряла все волосы и несколько органов. "Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком облегчить жизнь и быть счастливыми. Даже в этот скверный период", – написала Янина в Instagram.

Вскоре она запустила ряд проектов, направленных на облегчение жизни онкобольных, в частности, основала фонд ВАРТО ЖИТИ и написала книгу "Я, Ніна: тепер я нічого не боюся", которая была экранизирована в 2022 году. Сейчас журналистка львиную часть времени занимается благотворительными проектами, съемками программы "Рандеву с Яниной Соколовой", а также помощью ВСУ и освещением военных преступлений российских оккупантов.

2. Алла Мазур

Украинская журналистка и телеведущая Алла Мазур в 2019 году решила на всякий случай провериться у врача, потому что заметила, что в груди появилась "горошинка". Обследования не показали ничего опасного, однако со временем уплотнение начало увеличиваться. Итак, знаменитость узнала, что у нее рак молочной железы.

Она взяла паузу в карьере, прошла курс химиотерапии и перенесла операцию. В июле 2020 года Алла вошла в ремиссию, благодаря чему смогла вернуться к работе. Сначала появлялась в эфирах в парике, а потом решилась на смелый шаг – показала зрителям свою обновленную прическу после выпадения прядей. "Чему научила меня болезнь? Быть внимательнее прежде всего к себе. Искать положительные эмоции. Находить время для отдыха. Больше бывать с теми, кто вас любит. А еще – не бояться просить о помощи и принимать ее... Не бойтесь, бороться стоит. И те, кто вас любит – рядом", – резюмировала она свой опыт в Instagram-публикации.

В 2021 году Мазур присоединилась к проекту "Бути поруч". Это – образовательные вебинары для психологической поддержки онкопациентов и их близких, где специалисты рассказывают об инструментах самопомощи во время онкотерапии. Сейчас она на своей Instagram-странице и в многочисленных интервью продолжает рассказывать о реалиях борьбы с раком, а также ведет еженедельную информационно-аналитическую программу "ТСН. Тиждень".

3. Мика Ньютон

Украинская певица и актриса Мика Ньютон узнала о своей болезни, раке яичника, в 2019 году. Чтобы убедиться в правильности диагноза, обращалась в четыре разных лаборатории. Те подтвердили информацию. Выяснилось, что у знаменитости первая стадия. Итак, сначала она лечилась за границей, но не получила желаемых результатов... Позже ей помогли побороть болезнь украинские врачи.

Сейчас певица проживает в США, и систематически наведывается в онкологический центр для плановых осмотров. Это необходимо для своевременного обнаружения рецидива, а также для уверенности в том, что здоровью пациентки ничего не угрожает.

4. Оксана Муха

У украинской певицы и скрипачки Оксаны Мухи (победительницы в талант-шоу "Голос країни-2019") в 2021 году обнаружили рак. Она сразу же уехала в Рим (Италия). Там проходила курс химиотерапии и жила в монастыре, чтобы поддерживать свой дух молитвой. Параллельно с лечением Оксана, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину, помогала украинским переселенцам и отправляла на Родину гуманитарную помощь.

В июне 2022 года знаменитость провела первый благотворительный концерт, и с тех пор продолжила выступать в Украине и в городах Европы, чтобы финансово помогать военным. В сентябре 2022 года певица порадовала поклонников хорошей новостью: ей удалось победить онкозаболевание.

К сожалению, ремиссия длилась недолго... В январе 2023 года болезнь вернулась. Пришлось продолжить лечение. "Наши люди очень часто ждут чуда. И если они чувствуют что-то, что у них не так, они думают, что это пройдет. Хуже всего, что они делают – теряют время. Я желаю каждому своевременно обследоваться, и не терять ни дня, если вы почувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или вы чувствуете себя не так, как всегда", – сказала знаменитость в эфире телемарафона. Сейчас она продолжает гастролировать по Украине и Европе, и приобщается к благотворительным инициативам.

5. Богдана Яровая

Общественная деятельница, волонтер, советница заместителя министра обороны Украины (на общественных началах), а также член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Богдана Яровая в начале полномасштабного вторжения России в Украину проходила лечение против онкологического заболевания. Ей удалось побороть рак, но сейчас, из-за рецидива, приходится делать это снова. "Наблюдаю. Борюсь. Не сдаюсь", – лаконично сказала Яровая о состоянии здоровья в интервью для издания "Гордон".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Великобритании впервые запустили революционную терапию против рака. В его основу заложено использование генетического материала, передающего общие маркеры опухолей иммунной системе пациента.

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