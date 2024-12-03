Неожиданное цветовое сочетание: Елена Зеленская показала новый стильный образ. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Национальном форуме прав людей с инвалидностью в изысканном образе, в котором объединила, на первый взгляд, несочетаемые цвета. В деловом костюме коричневого цвета и с черной рубашкой она произносила речь и открывала мероприятие.

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Елена Зеленская выглядела сдержанно. В этот раз ее лацканы не украшали элегантные броши украинских мастеров, а на руках или декольте не было аксессуаров. Фотографии и детали мероприятия Елена Зеленская опубликовала в своих соцсетях.

Она выступила на Национальном форуме прав людей с инвалидностью в коричневом костюме-двойке, состоявшем из двубортного жакета и прямых брюк. Из-под наряда выглядывала черная рубашка – нечастый атрибут первой леди.

Свой образ она дополнила насыщенным нюдовым макияжем. Елена Зеленская также сделала укладку, создав объем у корней, и распустила волосы.

В частности, первая леди рассказала, для чего организовала мероприятие в поддержку людей с инвалидностью: "Напомню, что равные возможности для всех – условие вступления в ЕС. А еще это просто человечно и правильно. А именно человечность Украина ныне обороняет. Мы не можем допустить, чтобы наши раненые защитники и защитницы попадали в интернатные учреждения. Мы не можем закрывать глаза на то, что взрослые люди с инвалидностью живут за заборами, в полном одиночестве. Все, что происходит в стране, касается всех. Нам здесь жить, чего бы там ни хотело государство-террорист, независимо от диагнозов, травм и испытаний. И жить счастливо".

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества. Она работала с супругой украинского президента с августа 2021 года, покинув пост месяц назад.

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