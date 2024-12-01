Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

Наталья Каменская, отечественная дизайнер, соучредительница и креативный директор GUNIA Project, рассказала о сотрудничестве с первой леди Украины Еленой Зеленской. Стилистка работала с супругой украинского президента с августа 2021 года, оставив должность месяц назад. Кроме того, художница назвала самый удачный образ Зеленской за более 3 года совместной работы.

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В интервью YouTube-каналу "Говорит Опора" Каменская объяснила, что именно они с общественной деятельницей стремились донести аудитории. "С войной, конечно, мы переосмыслили весь гардероб, позиционирование, мы не шили новые вещи, но всегда хотелось говорить. Елене нужно было говорить громче, чем до войны, и она, мне кажется, в какой-то момент стала голосом Украины", – отметила модельер.

В частности, подчеркнула дизайнер, особое внимание при создании образов для первой леди уделяли именно деталям. Одним из элементов, ставшего знаковым для жены Владимира Зеленского, стали броши-символы, которые часто можно было увидеть на лацканах первой леди.

Каменская считает, что лучшим образом для общественной деятельницы стали наряды для выступления украинки перед Конгрессом США. "Именно для меня самым ярким было выступление Елены Владимировны в Конгрессе. Это вообще было событие, потому что это была первая женщина-спикер (первая жена иностранного президента. – Ред.), которая выступала в Конгрессе. Тема, которую она поднимала, – это была тема войны в Украине", – вспомнила стилистка.

Дизайнер добавила, что образ был тщательно продуман до деталей: "Мы сделали очень детально проработанный костюм, потому что на тот момент, я не хочу ошибаться, но мне кажется, была очень такая как раз на востоке Украины тяжелая ситуация с войной. К костюму мы добавили вышивку из рушника именно из восточной (части. – Ред.) Украины, как раз это мы использовали в сторителлинге, и, мне кажется, это очень усиливало весь спич".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как первая леди Елена Зеленская показала новый трендовый образ: с платком и в самых модных цветах. Фото – смотрите здесь.

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