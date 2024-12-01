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Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
3,5 т.
Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

Наталья Каменская, отечественная дизайнер, соучредительница и креативный директор GUNIA Project, рассказала о сотрудничестве с первой леди Украины Еленой Зеленской. Стилистка работала с супругой украинского президента с августа 2021 года, оставив должность месяц назад. Кроме того, художница назвала самый удачный образ Зеленской за более 3 года совместной работы.

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В интервью YouTube-каналу "Говорит Опора" Каменская объяснила, что именно они с общественной деятельницей стремились донести аудитории. "С войной, конечно, мы переосмыслили весь гардероб, позиционирование, мы не шили новые вещи, но всегда хотелось говорить. Елене нужно было говорить громче, чем до войны, и она, мне кажется, в какой-то момент стала голосом Украины", – отметила модельер.

В частности, подчеркнула дизайнер, особое внимание при создании образов для первой леди уделяли именно деталям. Одним из элементов, ставшего знаковым для жены Владимира Зеленского, стали броши-символы, которые часто можно было увидеть на лацканах первой леди.

Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

Каменская считает, что лучшим образом для общественной деятельницы стали наряды для выступления украинки перед Конгрессом США. "Именно для меня самым ярким было выступление Елены Владимировны в Конгрессе. Это вообще было событие, потому что это была первая женщина-спикер (первая жена иностранного президента. – Ред.), которая выступала в Конгрессе. Тема, которую она поднимала, – это была тема войны в Украине", – вспомнила стилистка.

Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали
Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

Дизайнер добавила, что образ был тщательно продуман до деталей: "Мы сделали очень детально проработанный костюм, потому что на тот момент, я не хочу ошибаться, но мне кажется, была очень такая как раз на востоке Украины тяжелая ситуация с войной. К костюму мы добавили вышивку из рушника именно из восточной (части. – Ред.) Украины, как раз это мы использовали в сторителлинге, и, мне кажется, это очень усиливало весь спич".

Бывшая стилистка Елены Зеленской назвала самый яркий образ первой леди за три года сотрудничества: тщательно проработали детали

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