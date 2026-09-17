УкраїнськаУКР
русскийРУС

Неоднозначный Роднянский выдал хвалебную оду российской культуре на Западе: испытываю радость и злорадство

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,9 т.
Александр Роднянский расхвалил 'оппозиционных' российских деятелей культуры
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Скандальный режиссер Александр Роднянский публично осыпал комплиментами российских "оппозиционных" деятелей культуры, который сумели добиться определенных успехов на Западе. Он заявил, что испытывает радость за представителей киноиндустрии, артистов и писателей, которые после отъезда из России не ушли в тень и якобы поставили на место пропагандистов, предсказывавших им полный крах.

Хвалебную оду российской культуре режиссер опубликовал в своем Instagram. Пост Роднянский начал с восхваления ленты "Минотавр" своего коллеги по цеху, уроженца РФ Андрея Звягинцева, которую во Франции выдвинули на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Франция выдвинула на "Оскар" фильм россиянина "Минотавр"

События в картине российского режиссера, который покинул территорию страны-агрессора и выступил против большой войны, разворачиваются осенью 2022 года в неназванном городе России. По сюжету, директор логистической компании Глеб узнал, что его жена изменяет ему. Семейную драму сопровождает война, которая также "ударила" по главному герою, ведь в какой-то момент от его предприятия требуют отправить на "СВО" 14 сотрудников, как в древнегреческом мифе о Минотавре.

Александр Роднянский пожелал русскоязычной драме успехов в борьбе за престижную награду и всячески хвалил создателей картины: "Помимо радости за Андрея Звягинцева, его сьемочную группу и актеров фильма, я испытываю, признаюсь, и некоторое чувство злорадства по отношению к российским пропагандистам и всем тем, кто предрекал уехавшим из России противникам войны и режима чуть ли не гибель от голода под мостом. Но нет, не надейтесь".

Александр Роднянский разсыпался в комплиментах в адрес российской культуры

После этого режиссер решил перечислить всех россиян, чья "оппозиционная культура" не исчезла после отъезда из РФ, а наоборот, по его мнению, начала "новую жизнь". Роднянский откровенно восхитился Ильей Ржановским, получившим "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале 2026 года, Кириллом Серебренниковым, который ставит спектакли на мировых сценах, а также другими сценаристами и режиссерами, у которых есть опыт работы в Голливуде.

Однако только киноиндустрией неоднозначный украинец не ограничился. Александр Роднянский похвалил артистов Монеточку, Noize MC, а также группы "Машина времени", "Би-2" и Little Big, которые "собирают полные залы" за рубежом.

Режиссер считает, что "оппозиционные" деятели культуры из РФ поставили на место пропагандистов

Стоит отметить, что это не первый случай, когда режиссер демонстрирует симпатии к деятелям культуры из РФ. В 2025 году Роднянский заявил, что номинация россиянина Юрия Борисова на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора" – это "пощечина пропаганде". Он убежден, что таким образом был разрушен кремлевский миф о ненависти западного общества к России.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скандальный Роднянский сделал неоднозначное заявление о конфликте Украины и Польши из-за УПА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесасоцсетискандалырусскиефотографииАлександр Роднянский
Редакционная политика