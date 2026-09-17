Неоднозначный Роднянский выдал хвалебную оду российской культуре на Западе: испытываю радость и злорадство

Скандальный режиссер Александр Роднянский публично осыпал комплиментами российских "оппозиционных" деятелей культуры, который сумели добиться определенных успехов на Западе. Он заявил, что испытывает радость за представителей киноиндустрии, артистов и писателей, которые после отъезда из России не ушли в тень и якобы поставили на место пропагандистов, предсказывавших им полный крах.

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Хвалебную оду российской культуре режиссер опубликовал в своем Instagram. Пост Роднянский начал с восхваления ленты "Минотавр" своего коллеги по цеху, уроженца РФ Андрея Звягинцева, которую во Франции выдвинули на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

События в картине российского режиссера, который покинул территорию страны-агрессора и выступил против большой войны, разворачиваются осенью 2022 года в неназванном городе России. По сюжету, директор логистической компании Глеб узнал, что его жена изменяет ему. Семейную драму сопровождает война, которая также "ударила" по главному герою, ведь в какой-то момент от его предприятия требуют отправить на "СВО" 14 сотрудников, как в древнегреческом мифе о Минотавре.

Александр Роднянский пожелал русскоязычной драме успехов в борьбе за престижную награду и всячески хвалил создателей картины: "Помимо радости за Андрея Звягинцева, его сьемочную группу и актеров фильма, я испытываю, признаюсь, и некоторое чувство злорадства по отношению к российским пропагандистам и всем тем, кто предрекал уехавшим из России противникам войны и режима чуть ли не гибель от голода под мостом. Но нет, не надейтесь".

После этого режиссер решил перечислить всех россиян, чья "оппозиционная культура" не исчезла после отъезда из РФ, а наоборот, по его мнению, начала "новую жизнь". Роднянский откровенно восхитился Ильей Ржановским, получившим "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале 2026 года, Кириллом Серебренниковым, который ставит спектакли на мировых сценах, а также другими сценаристами и режиссерами, у которых есть опыт работы в Голливуде.

Однако только киноиндустрией неоднозначный украинец не ограничился. Александр Роднянский похвалил артистов Монеточку, Noize MC, а также группы "Машина времени", "Би-2" и Little Big, которые "собирают полные залы" за рубежом.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда режиссер демонстрирует симпатии к деятелям культуры из РФ. В 2025 году Роднянский заявил, что номинация россиянина Юрия Борисова на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора" – это "пощечина пропаганде". Он убежден, что таким образом был разрушен кремлевский миф о ненависти западного общества к России.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скандальный Роднянский сделал неоднозначное заявление о конфликте Украины и Польши из-за УПА.

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