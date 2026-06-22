"Почему мы ссоримся?" Скандальный Роднянский сделал неоднозначное заявление о конфликте Украины и Польши из-за УПА

Скандальный режиссер Александр Роднянский высказался довольно противоречиво по поводу конфликта между Украиной и Польшей, что возник на фоне решения украинских властей присвоить одному из подразделений почетное название "имени Героев УПА". По словам кинопродюсера, конечно, никто не должен указывать нашей стране, каких исторических деятелей чествовать, однако он не может понять: зачем ссориться с "одним из важнейших союзников".

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Кроме того, Роднянский подчеркнул, что после начала большой войны в Польше поселилось много украинцев, и тогда доля поляков, которые негативно относились к нашим согражданам, была небольшой, но теперь она будет только расти. Соответствующее заявление на русском языке он сделал в посте на личной странице в Instagram.

"Как же это глупо и обидно. Между Киевом и Варшавой нарастает конфликт", – написал режиссер.

В начале публикации Александр Роднянский решил воссоздать хронологию событий конфликта между двумя государствами. Он напомнил, что в мае президент Украины издал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетного наименования "имени Героев УПА". Такое решение украинского президента не осталось без реакции главы Польши Кароля Навроцкого. Он лишил Зеленского ордена Белого Орла.

В знак несогласия с решением Варшавы украинские политические деятели, среди которых Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Василий Зварич, Василий Боднар, Кирилл Буданов, Игорь Жовква и Андрей Сибига также отказались от почетных наград Польши. Однако Александр Роднянский ни словом не обмолвился в поддержку их поступка, а вместо этого решил напомнить о помощи, которую страна-союзник оказала Украине с 24 февраля 2022 года.

"Польша с первого дня была мощным союзником Украины: она участвует в финансировании Украины напрямую и принимает на себя часть ответственности/риски погашения своей немалой доли за европейские кредиты, оплачивает все терминалы Starlink. Это Польша предоставила с февраля 2022 года защиту 1,9 млн украинцев. Около 1,5-1,6 млн украинцев проживают в Польше сегодня. Но ситуация изменилась. Если в 2022 году 16% поляков негативно относились к украинцам, то теперь на фоне событий их число выросло до 43%. И явно будет расти дальше", – высказался режиссер.

По словам Александра Роднянского, отношение двух государств к Украинской повстанческой армии кардинально различается. Польша обвиняет военно-политическое формирование в массовых убийствах своих граждан в период с 1943 по 1945 год, а эти события называет Волынской трагедией. Режиссер убежден, что только Украина должна решать, каких героев своей истории прославлять, но причин для разгорания нынешнего конфликта не видит.

"Чрезмерная сосредоточенность поляков на вопросах давно минувших времен в условиях продолжающейся ожесточенной войны, которая ежедневно уносит жизни украинцев, многим в Украине может показаться мелочью. Но я все же не могу ответить на вопрос: почему в то время, когда Украина отчаянно нуждается в союзниках, мы ссоримся с одним из самых важных", – отметил кинопродюсер.

Как ранее писал OBOZ.UA, это не первый случай, когда Роднянский выделяется скандальными заявлениями. В начале 2025 года он осыпал комплиментами россиянина Юрия Борисова, которого номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора". Более того, такое "достижение" артиста из РФ режиссер назвал "пощечиной пропаганде".

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