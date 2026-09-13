Российский режиссер и гражданин РФ Илья Хржановский получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале 2026 года. Награду ему присудили за фильм "Дау", большую часть которого снимали в Харькове. Решение фестиваля вызвало особый резонанс в Украине, ведь незадолго до этого МИД и Министерство культуры и стратегических коммуникаций выступили против участия картины в основном конкурсе.

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Интересно, что, получая награду, Хржановский посвятил ее Харькову и украинцам, борющимся против российской агрессии. Он пояснил, что над фильмом работали более 2 тысяч человек, многие из которых были украинцами. Видео с его речью опубликовали присутствовавшие в зале в Instagram.

"Многие из них – из Украины, где большую часть фильма снимали в Харькове, и я хочу посвятить эту награду Харькову и украинцам, которые борются в этой ужасной войне за свободу, мир и победу, и я верю в них. Я также хочу посвятить эту награду одному человеку. Этот человек здесь. Этот человек – моя мама, которая родилась в Украине, незадолго до прихода нацистов, в Виннице", – заявил режиссер.

В то же время еще до вручения награды вокруг участия "Дау" в Венеции разгорелся серьезный скандал. Украинские ведомства назвали появление ленты в основном конкурсе "крайне тревожным сигналом" и обратили внимание на происхождение Хржановского, историю финансирования фильма и участие в нем российских деятелей.

На Венецианской биеннале с украинской критикой не согласились. Организаторы заявили, что "Дау" – фильм немецкого производства, а Франция и Швеция – его сопродюсеры. Там также утверждали, что Хржановский больше не имеет российского гражданства, поскольку якобы отказался от него и имеет гражданство Германии, Великобритании и Израиля.

Однако журналисты "Следствия.Инфо" впоследствии обнаружили в российских государственных реестрах данные, свидетельствующие о том, что паспорт РФ режиссера до сих пор действителен. Кроме того, до апреля 2026 года Хржановский был зарегистрирован в Москве как предприниматель в сфере сценического искусства, а основанием для регистрации было российское гражданство.

Вопросы возникают и по поводу участия в "Дау" греческого дирижераТеодора Курентзиса. Он имеет российское гражданство и не выступил с публичным осуждением полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает The Guardian, на пресс-конференции в Венеции Хржановского спросили, почему он не осуждает позицию своего главного актера. Режиссер не стал критиковать Курентзиса.

"Это его выбор. Но я считаю, что каждый платит за свой выбор, за свою жизнь, за свою судьбу", – сказал он.

В то же время, касательно своей собственной позиции, Хржановский заявил, что желает Украине победы.

"Единственное, чего я могу пожелать, – это мира и успеха украинскому правительству, чтобы оно смогло как можно лучше справиться с задачей, спасти страну и победить в этой войне", – отметил режиссер.

Парадокс истории "Дау" заключается в том, что украинское государство в свое время само финансировало этот проект. В 2011 году Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило на фильм 6,26 млн гривен. Срок сдачи картины переносили 12 дополнительными соглашениями – с 2012 по 2018 год.

При этом Украина не указана среди стран-производителей "Дау" в официальных материалах Венецианского кинофестиваля.

"Дау" – кинопроект о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. Его съемки начались в 2006 году, а значительная часть работы проходила в Харькове. Проект неоднократно оказывался в центре скандалов, в частности из-за сцен насилия и эпизодов с участием детей.

В 2020 году в связи с этими съемками правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возможного жестокого обращения с детьми. Речь шла, в частности, о кадрах с младенцами. В феврале 2021 года дело было закрыто, так как состав преступления не был установлен.

Сам Хржановский в 2019–2023 годах возглавлял Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. В России его внесли в реестр "иностранных агентов".

Кстати, в Венеции также отметили короткометражный фильм украинского режиссера Павла Шпегуна "Тишина". Для режиссера это дебютная работа.

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