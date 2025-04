Они порвали сцену! Пять артистов, выступившие на Евровидении на пике карьеры и завоевавшие первое место. Видео

Песенный конкурс Евровидение обычно считается стартовой площадкой для молодых исполнителей. Но иногда на сцену выходят звезды, которые уже получили популярность в своих странах или даже далеко за их пределами. И вместо того чтобы "перезапустить" карьеру, они триумфально подтверждают свой статус – прямо на глазах у миллионов телезрителей.

Именно эти выступления становятся легендарными. Когда артист, уже стоящий на вершине успеха, выходит под флагом своей страны или неожиданно возвращается к международной сцене – это всегда момент, который надолго запечатлевается в истории. OBOZ.UA собрал пятерку таких артистов, которые уже были на пике славы, но решили выйти на сцену Евровидения – и в итоге получили заветное первое место.

Селин Дион

На момент участия в Евровидении в 1988 году Селин Дион уже была хорошо известна во франкоязычном мире. Она получила ряд престижных наград в Канаде, в том числе несколько премий Félix Awards в 1983 году – в категориях "Лучшая исполнительница" и "Открытие года". Но настоящий прорыв в Европу произошел благодаря неожиданному приглашению представлять Швейцарию.

Как вспоминала сама певица, для нее это предложение стало настоящим сюрпризом. Она не могла поверить, что незнакомую канадскую девушку изберут национальным представителем другой страны. Но команда убедила ее в перспективе – и не зря: выступление с композицией Ne partez pas sans moi принесло Швейцарии победу, а самой Селин – трамплин к мировой славе. Впоследствии она покорит и США и Европу, а Евровидение станет важным этапом в ее легендарной карьере.

Тото Кутуньо

До участия в конкурсе 1990 года Тото Кутуньо уже был одним из самых успешных артистов Италии. Его суперхит L'italiano 1983 стал гимном итальянцев во всем мире, обретя популярность не только дома, но и во Франции, Португалии, Бельгии и других странах. К тому же у него был опыт работы с легендами: писал песни для Челентано, Джо Дассена, Далиды.

Когда Кутуньо вышел на сцену Евровидения в Загребе с песней Insieme в 1992-м, он был не только исполнителем – но и автором и музыки, и текста. Эта композиция о единстве Европы, написанная на волне перемен в ЕС, оказалась очень актуальной.

Katrina and the Waves

В 1985 году британская группа Katrina and the Waves стала мировой сенсацией благодаря песне Walking on Sunshine, остающейся до сих пор одной из самых известных feel-good композиций в истории поп-музыки. Тогда трек занял топовые позиции в чартах США, Канады, Ирландии и Австралии, а группа получила статус международной звезды.

Через 12 лет группа решает попробовать себя на Евровидении с песней Love Shine a Light – и делает это не зря. Композиция, несшая послание надежды, единства и света, затронула сердца зрителей в 1997 году. Выступление было настолько убедительным, что группа получила наивысшее количество баллов среди всех участников, принеся победу Великобритании впервые за 16 лет.

Лулу

Шотландская артистка Лулу уже с юности была мегапопулярна. В 1964-м ее кавер на песню Shout стал прорывом в британских чартах, а через три года она добилась американского успеха: ее песня к фильму To Sir, with Love возглавила Billboard Hot 100 и продержалась на первом месте пять недель подряд.

В 1969 году BBC предложила ей представить Великобританию на Евровидении. Она удивилась, но согласилась. Ее Boom Bang-a-Bang стала одной из четырех песен, разделивших первое место в тот год. Это сделало ее одной из самых ярких фигур конкурса, которая пришла на него как звезда – и закрепила этот статус.

Dana International

Дана Интернешнл – трансгендерная певица из Израиля, еще до участия в Евровидении имевшая успешную карьеру дома. Ее альбом Umpatampa в 1994 году стал платиновым, а Дана – настоящей иконой поп-культуры и ЛГБТК+ движения.

В 1998 году она стала первым трансгендером, вышедшим на сцену Евровидения, и сделала это с блеском. Ее песня Diva вызвала восторг у зрителей и принесла победу Израилю. Это выступление стало не просто музыкальным событием – это акт символической победы инклюзии, смелости и новой эпохи в шоу-бизнесе.

